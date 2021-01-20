Donald Trump Beyaz Saray’dan ayrıldı!
ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık süresinin dolmasına saatler kala helikopterle Beyaz Saray'dan ayrıldı.
4 yıllık görev süresince birçok tartışmalı karara imza atan Trump, 3 Kasım'da düzenlenen seçimleri kaybettikten sonra, seçimde hile yapıldığını savunarak uzun süre sonuçlara itiraz etmişti.
Verdiği demeçlerle ve mahkeme başvurularıyla bu konuda sonuç alamayan Trump son olarak seçimi kaybettiği Joe Biden'ın başkanlığının onaylanacağı Kongre toplantısından hemen önce, 6 Ocak'ta Beyaz Saray önünde bir miting düzenlemişti.
Mitingin ardından Trump destekçileri Kongre binasını basmış ve çıkan şiddet olaylarında 5 kişi yaşamını yitirmişti.
Saatler sonra görev süresi bitecek olan ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın yenin törenine saatler kala Beyaz Saray'dan ayrıldı.