  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Donald Trump Beyaz Saray’dan ayrıldı!
Dünya

Donald Trump Beyaz Saray’dan ayrıldı!

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık süresinin dolmasına saatler kala helikopterle Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 16:21:00 -
Donald Trump Beyaz Saray’dan ayrıldı!

4 yıllık görev süresince birçok tartışmalı karara imza atan Trump, 3 Kasım'da düzenlenen seçimleri kaybettikten sonra, seçimde hile yapıldığını savunarak uzun süre sonuçlara itiraz etmişti.

Verdiği demeçlerle ve mahkeme başvurularıyla bu konuda sonuç alamayan Trump son olarak seçimi kaybettiği Joe Biden'ın başkanlığının onaylanacağı Kongre toplantısından hemen önce, 6 Ocak'ta Beyaz Saray önünde bir miting düzenlemişti.

Mitingin ardından Trump destekçileri Kongre binasını basmış ve çıkan şiddet olaylarında 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Saatler sonra görev süresi bitecek olan ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın yenin törenine saatler kala Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP Siirt Eski Milletvekili Hatice Kocaman hakkında tutuklama kararı
Siyaset

HDP Siirt Eski Milletvekili Hatice Kocaman hakkında tutuklama kararı

Terör soruşturması kapsamında açılan davada yargılanan HDP Siirt Eski Milletvekili Hatice Kocaman'ın tutuklanmasına karar verildi.
Her evde var! Dinleniyor olabilirsiniz
Gündem

Her evde var! Dinleniyor olabilirsiniz

Siber güvenlik uzmanları, evlerde ve işyerlerinde bulunan modemlerde yer alan router cihazlarıyla ilgili çok kritik uyarılarda bulundu...
Başkan Erdoğan'dan flaş sözler: Kusura bakmasınlar ama çok beklerler
Gündem

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler: Kusura bakmasınlar ama çok beklerler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İl Kongreleri kapsamında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay