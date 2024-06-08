"Dön baba, dönelim" kuralı bir kez daha işledi! Soyadını “Çarkadaş” diye yazmamız, boşuna değil

Tamer Korkmaz, Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Görüşmenin muhtelif siyasi spekülasyonları da beraberinde getirdiğini belirten Korkmaz, "Sulh Çarkadaş" olarak nitelendirdiği Barış Yarkadaş'ı, attığı bir tivit üzerinden resmen madara etti. Yarkadaş'ın “Özgür Özel, CHP Kurultayı’nı kazanırsa, ben aktif gazeteciliği bırakırım” sözlerini hatırlatan Korkmaz, "Fazla geçmedi ki, 'Dön baba, dönelim!' kuralı bir kez daha işledi! TV 100’ün işbu ekran yüzünün, pardon Yeşilçam’ın bu 'karakter' oyuncusunun… Soyadını, tek harf farkla 'Çarkadaş' diye yazmamız, boşuna değildi" ifadelerini kullandı. Korkmaz, Yeni Şafak'taki yazısında şunları kaydetti:

"Meral Akşener, önceki gün Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Bu “sürpriz görüşme” muhtelif siyasi spekülasyonları da beraberinde getirdi.

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ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mesela, Sulh Çarkadaş adlı “gazeteci” şu tiviti attı:

“Akşener, ne kadar mutlu…

Belli ki ‘görevini yapmanın’ mutluluğu ile çıkmış Beştepe’ye…”

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Altılı Ganyan Masası’nın 14 ve 28 Mayıs 2023 seçimlerini kaybetmesinin faturasını “Meral Hanım’a çıkaran” bir ima içeriyordu, bu sözler!

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-Nedir?

Kayahan’ın unutulmaz şarkısını, şimdi “Manço” olmayan Barış söylüyor:

“-Sarı saçlarından sen suçlusun!”

KARAKTER MESELESİ

Çarkadaş “Özgür Özel, CHP Kurultayı’nı kazanırsa, ben aktif gazeteciliği bırakırım” demişti.

Kurultaydan hemen sonra…

“Kamuoyuna verdiğim sözü karakterim gereği tutuyor ve gazeteciliği bırakıyorum!” dedi.

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Fazla geçmedi ki, “Dön baba, dönelim!” kuralı bir kez daha işledi!

Yani?

TV 100’ün işbu ekran yüzünün, pardon Yeşilçam’ın bu “karakter” oyuncusunun…

Soyadını, tek harf farkla “Çarkadaş” diye yazmamız, boşuna değildi!

ÖZEL GÖREV

Bitmedi…

“Yurtta Barış, Cihanda Barış” Bey…

İki hafta önce (25 Mayıs 2024’te) Özgür Pek Hususi Bey ile poz verdiği fotoğrafını…

X’te “CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeni döneme hazır” diyerek paylaştı!

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Sadece Özgür Özel değil, “Çarkadaş” da pek mutluydu…

Anlaşılan o ki, “özel göreve” hazırdı!

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CHP Kurultayı öncesinde Özel’e sert çıkarak söylediği…

“Parti kültürünü paspas ediyor; bu yüzden CHP’yi yönetemez!” lafını çoktan unutmuştu.

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Eh, “Dün dündü, bugün de bugün!”

Uğur Yücel’in yıllanmış esprisinden ilhamla:

-Biz de ona artık “Süleyman Çarkadaş” diyoruz!"