Domuzların rengi mavi oldu, bölgede alarm verildi!

Kaliforniya’da avcılar, bölgede vurulan yaban domuzlarının iç organlarında “neon mavi” renkte et bulunması üzerine alarm verildi.

Uzmanların yaptığı inceleme, söz konusu renk değişiminin rodentisit (kemirgen zehri) kaynaklı olduğunu ortaya koydu.

Yaban hayatı kontrol uzmanı Dan Burton, Los Angeles Times’a yaptığı açıklamada, gördüğü manzaranın sıradan bir renk değişimi olmadığını belirterek, “Az biraz mavilikten bahsetmiyorum. Neon mavisinden, yaban mersini mavisinden söz ediyorum” dedi.

Monterey County yetkilileri tarafından yürütülen soruşturmaya göre, domuzlarda görülen mavi renk, genelde tanımlama amacıyla maviye boyanmış halde satılan diphacinone isimli rodentisit ile temas sonucu oluşuyor. Bu kimyasal, 2024’ten bu yana Kaliforniya’da sıkı kısıtlama altında.

Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Dairesi (CDFW) yetkilisi Ryan Bourbour, avcıları uyararak, “Yaban domuzu, geyik, ayı ve kaz gibi av hayvanlarının eti, bu hayvanlar rodentisitlere maruz kalmışsa kontamine olabilir,” dedi.

Diphacinone, hayvanlarda K vitamini döngüsünü bozarak iç kanamaya yol açan bir antikoagülan olarak biliniyor. Zehirlenen hayvanları yiyen yırtıcı türlerin —insanlar dahil— ikincil zehirlenme riskine maruz kaldığı belirtiliyor.