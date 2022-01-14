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Sağlık Domuzdan insana kalp nakli caiz mi? Diyanet fetvayı verdi
Sağlık

Domuzdan insana kalp nakli caiz mi? Diyanet fetvayı verdi

ABD'de domuzdan insana kalp nakli yapılmasıyla birlikte İslam'a göre caiz olup olmadığı merak konusu oldu. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun daha önce bu soruya "diğer çözümlerin verimli ve sağlıklı olmaması halinde, domuzdan elde edilen kalp kapakçığının kullanılması da caiz olur." yanıtını verdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 09:05:00 -
Domuzdan insana kalp nakli caiz mi? Diyanet fetvayı verdi

Domuzdan insana kalp naklinin İslam'a göre caiz olup olmadığı merak edilirken, gözler Diyanet'e çevrildi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Başkanlığa bağlı fetva makamı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun konuyu gündemine aldığı öğrenilirken, Kurul daha önce "Domuz kalp kapağının insan kalbine takılması caiz midir?" sorusu ile ilgili şu fetvayı vermişti:

"Hayati öneme sahip bir tedavinin helal olan nesnelerle yapılabilme imkânı bulunmadığı hâllerde (zaruret gereği), tedavide haram olan nesnelerden de yararlanılabilir. Bu itibarla, kalp kapakçığının değişmesi zorunlu olan bir hastanın tedavisinde, helâl yollarla bir alternatif bulunmaması ya da bulunan diğer çözümlerin verimli ve sağlıklı olmaması halinde, domuzdan elde edilen kalp kapakçığının kullanılması da caiz olur."

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