Yerel Domuza çarpan otomobil hurdaya döndü: Sürücü yaralandı!
Domuza çarpan otomobil hurdaya döndü: Sürücü yaralandı!

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde aniden yola fırlayan domuza çarpan otomobil hurdaya dönerken sürücüsü yaralandı. Domuz telef oldu.

Mudurnu-Taşkesti karayolu Çevreli köyü yol ayrımı yakınlarında Yalçın Kalkan idaresindeki otomobil, yola aniden çıkan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçtaki sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücüye sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapılırken, domuzun çarpmanın etkisiyle telef olduğu görüldü. Araçta ağır hasar meydana geldi.

