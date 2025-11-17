  • İSTANBUL
Spor TFF’nin yeni transfer başvurusu sonuçlandı! FIFA’dan Türkiye'nin talebine cevap
Spor

TFF’nin yeni transfer başvurusu sonuçlandı! FIFA’dan Türkiye'nin talebine cevap

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TFF’nin yeni transfer başvurusu sonuçlandı! FIFA’dan Türkiye'nin talebine cevap

FIFA, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilave transfer talebini kabul etmedi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu olarak 10 Kasım 2025 tarihinde FIFA'ya iletmiş olduğumuz ilave transfer dönemi talebimiz, FIFA'nın 15 Kasım 2025 tarihinde göndermiş olduğu cevap yazısı ile uluslararası transfer kuralları gerekçesiyle kabul edilmemiştir.

Bu doğrultuda ligler planlandığı ve daha önce ilan edildiği şekilde oynatılacaktır.

Bununla birlikte amatör futbolculara ilişkin transfer dönemi 27 Kasım 2025 tarihine kadar devam etmektedir. Bu doğrultuda mevcut statü gereğince TFF 3. Lig Kulüpleri 01.01.2005 ve daha sonra doğmuş futbolcuları bu tarihe kadar tescil ederek müsabaka isim listesine yazabilme ve oynatabilme hakkına sahiptir.

 

TFF 2. Lig Statüsünde ise 01.01.2005 doğumlu ve kulübüne en az 6 ay süre ile tescilli amatör futbolcuların A Takım Listesine yazılmaksızın müsabaka isim listesine yazılabileceği düzenlenmiştir.

TFF 3. Ligde olduğu gibi, transferi gerçekleştirilen 01.01.2005 ve daha sonra doğmuş amatör futbolcuların TFF 2. Ligde de 6 ay beklemeksizin oynatılmasına olanak sağlanmıştır.

Kulüplerin kadro sorununu çözmek amacıyla aşağıdaki statü değişikliği yapılmıştır.

 

 

STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ:

1-) TFF 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ - ESKİ METİN

MADDE 4 - MÜSABAKA İSİM LİSTESİ

d) Kulüpler, 01.01.2005 ve daha sonra doğmuş Türkiye A Millî Takımında oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A Takım Listesine yazmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay süreyle kulübüne tescilli olması halinde 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile profesyonel futbolcu olmaları koşulu aranmaz.

 

1-) TFF 2. LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ - YENİ METİN

MADDE 4 - MÜSABAKA İSİM LİSTESİ

d) Kulüpler, 01.01.2005 ve daha sonra doğmuş Türkiye A Millî Takımında oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel ve amatör futbolcularını A Takım Listesine yazmaksızın müsabakalarda oynatabilirler” ifadelerine yer verildi.

1
