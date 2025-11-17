  • İSTANBUL
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Amasya'da kargo uçağı şehitlerine vefa: 20 askerin adı dikilen fidanlarda yaşayacak

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Amasya'da kargo uçağı şehitlerine vefa: 20 askerin adı dikilen fidanlarda yaşayacak

Amasya'daki Gümüşhacıköy Doğa Severler Grubu, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen kargo uçağında şehit olan 20 asker anısına 10 kilometrelik anma yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşün ardından düzenlenen etkinlikte, şehitlerin ruhlarına hediye olarak 20 fidan toprakla buluşturuldu ve her fidana bir şehidin ismi verildi. Fidanlar arasında Gümüşhacıköylü şehit Hamdi Armağan Kaplan'ın fidanı da yer aldı.

#1
Foto - Amasya'da kargo uçağı şehitlerine vefa: 20 askerin adı dikilen fidanlarda yaşayacak

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, doğaseverler anlamlı bir vefa örneği sergiledi. Gümüşhacıköy Doğa Severler Grubu üyeleri, Karadeniz Bölgesi'nde yürekleri yakan, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen kargo uçağında şehit olan 20 asker için bir anma etkinliği düzenledi. Etkinlikte, şehitlerin hatıraları dikilen fidanlarla ölümsüzleştirildi.

#2
Foto - Amasya'da kargo uçağı şehitlerine vefa: 20 askerin adı dikilen fidanlarda yaşayacak

İlçeye bağlı İmirler köyünde bir araya gelen grup üyeleri, düzenledikleri 10 kilometrelik anma yürüyüşünün ardından fidan dikim etkinliği yaptı.

#3
Foto - Amasya'da kargo uçağı şehitlerine vefa: 20 askerin adı dikilen fidanlarda yaşayacak

Etkinlikte, düşen kargo uçağında şehit olan ve aralarında Gümüşhacıköylü Hamdi Armağan Kaplan'ın da bulunduğu 20 asker için 20 fidan dikildi. Fidanlara, şehit olan askerlerin isimleri verildi. Grup adına konuşan Hüseyin Gökçe Murat, etkinliği aziz şehitlerin ruhlarına hediye etmek için düzenlediklerini belirtti.

#4
Foto - Amasya'da kargo uçağı şehitlerine vefa: 20 askerin adı dikilen fidanlarda yaşayacak

Murat, "Aziz şehitlerimizin uğruna anma töreni düzenledik. Bugünkü törenimizde ağaçlar dikip onların ruhlarına hediye ettik. Aynı zamanda düşen uçakta ilçemizden de bir şehit verdik. Bu şehitlerimizin anısına birer fidan hediye edip onları toprakla buluşturduk. Bizler doğaseverler grubu olarak aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun, yüce Türk milletinin başı sağ olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Amasya'da kargo uçağı şehitlerine vefa: 20 askerin adı dikilen fidanlarda yaşayacak

Katılımcılardan Cansu Altunay, şehitlerin anısını diktikleri fidanlarla yaşatacaklarını vurgulayarak, "Şehit olan 20 askerimizin anısına buraya fidanlar diktik. İlçemizde yaşayan, hepimizin komşusu, evladı olan şehit Hamdi Armağan Kaplan adına bir fidan diktik. Bu ağaçlar sayesinde şehitlerimizin ruhu da burada yetişir." dedi.

#6
Foto - Amasya'da kargo uçağı şehitlerine vefa: 20 askerin adı dikilen fidanlarda yaşayacak

Nur Mazlum ise kahramanları unutturmamak için bu tür etkinliklere devam edeceklerini dile getirerek, "Bugünkü gezimizi şehitlerimizin anısına yaptık. Doğa gibi hayat da filizlenir, biz de diktiğimiz fidanlarda şehitlerimizin ruhunu filizlendirmeyi umuyoruz." diye konuştu.

#7
Foto - Amasya'da kargo uçağı şehitlerine vefa: 20 askerin adı dikilen fidanlarda yaşayacak

Anma etkinliği, fidanlara can suyu verilmesinin ardından sona erdi.

