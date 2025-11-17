Haber Merkezi Giriş Tarihi: Amasya'da kargo uçağı şehitlerine vefa: 20 askerin adı dikilen fidanlarda yaşayacak
Amasya'daki Gümüşhacıköy Doğa Severler Grubu, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen kargo uçağında şehit olan 20 asker anısına 10 kilometrelik anma yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşün ardından düzenlenen etkinlikte, şehitlerin ruhlarına hediye olarak 20 fidan toprakla buluşturuldu ve her fidana bir şehidin ismi verildi. Fidanlar arasında Gümüşhacıköylü şehit Hamdi Armağan Kaplan'ın fidanı da yer aldı.