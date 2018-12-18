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Domuz sürüsünden canını zor kurtardı

Batman’da domuz sürüsünün saldırısına uğrayan bir vatandaş, tüfeği ateşleyerek canını zor kurtardı. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

18 Aralık 2018 Salı 19:06
Domuz sürüsünden canını zor kurtardı

Edinilen bilgilere göre, Kantar Köprüsü mevkisi Erikli köyü kırsalında hayvanlarını otlatmaya çıkaran Şehmus Çınar  isimli vatandaş, domuz sürüsü ile karşılaştı.

Bacağından yaralandı

Yaban domuzunun kendisine saldırması sonrası, elindeki av tüfeği ile ateş ederek domuzları kaçıran Çınar, bacağından yaralandı.

Yakınlarını arayan Çınar, Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çınar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 19:06
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