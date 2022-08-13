  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Domuz sürüsü zincirleme trafik kazasına neden oldu: 3'ü çocuk 8 yaralı!
Yerel

Domuz sürüsü zincirleme trafik kazasına neden oldu: 3'ü çocuk 8 yaralı!

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, karayoluna çıkan domuz sürüsünün yol açtığı zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-13 00:58:00 - 2022-08-13 01:10:47
Domuz sürüsü zincirleme trafik kazasına neden oldu: 3'ü çocuk 8 yaralı!

Merzifon-Çorum kara yolunun 13'üncü kilometresinde 3 otomobil, yola inen domuz sürüsünün arasına girmemek için aniden durmaya çalışınca birbirleriyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan Eda Nur K. (8), Yunus Emre K. (3), Rahime K. (7), Murat K. (43), Nuran K. (42), Rabia K. (22), Aslı K.(61) ve İsmail K. (24) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafiğe kısmen kapanan kara yolu, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından tekrar açıldı.

Kazada 2 domuz telef oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23