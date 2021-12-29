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Medya 'Domuz' kanal Disney Plus'a lisans! RTÜK derhal bu karardan vazgeç!
Medya

'Domuz' kanal Disney Plus'a lisans! RTÜK derhal bu karardan vazgeç!

RTÜK, domuzları güzellemeye çalışarak özellikle çocuklara Hristiyanlığı aşılayan yayınlara imza atan Disney Plus'a lisans verdi. Vatandaşlar karara tepki göstererek RTÜK'ün derhal yanlıştan dönmesi çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 19:39:00 - 2021-12-29 19:41:19
'Domuz' kanal Disney Plus'a lisans! RTÜK derhal bu karardan vazgeç!

 yeniakit.com.tr 

RTÜK, çevrimiçi film ve dizi izleme platformu Disney Plus’a, Türkiye'de 10 yıl süreyle yayın yapma hakkı tanıyan lisans verdi.

Batı kültürünü Türk-İslam toplumuna aşılamaya çalışan Disney Plus, birbirinden rezil içeriklerle yayın hayatını sürdürmeye devam ediyor. Özellikle çocuklara, Müslümanların haram kabul ettiği domuzu sevdirmeye çalışarak Türk aile yapısını dejenere etmeyi amaçlayan Disney, Hristiyanlık inancının pazarlamasını yapıyor.

RTÜK'ten Disney Plus'a 10 yıllık lisans

Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalışan Disney'ın propagandasına RTÜK de aldığı kararla katkı sağlamış oldu.

Disney Plus'ın "internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık" lisans başvurusu bugün yapılan toplantıda değerlendirildi. Yapılan görüşmeler neticesinde Disney Plus'a Türkiye'de 10 yıl süreyle yayın yapma hakkı tanıyan lisans verildi.

RTÜK'e tepki: Karardan vazgeçin!

Çizgi filmlerinde çocuklara sübliminal mesajlarla Hristiyanlık inancını aşılamaya çalışan RTÜK'ün kararı tepki çekti. Vatandaşlar, Türkiye'de de birbirinden rezil gündüz kuşağı programlarına izin veren, şiddet, taciz gibi kötü ahlakların yanı sıra İslam'ı alaşağı eden dizi ve filmlere göz yuman RTÜK'e derhal bu karardan vazgeçmeleri için çağrıda bulundu.

Disney Channel'den domuzluk! Çocuklarımızın zihni zehirlenirken RTÜK uyumaya devam ediyor
Disney Channel'den domuzluk! Çocuklarımızın zihni zehirlenirken RTÜK uyumaya devam ediyor

Medya

Disney Channel'den domuzluk! Çocuklarımızın zihni zehirlenirken RTÜK uyumaya devam ediyor

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