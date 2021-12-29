'Domuz' kanal Disney Plus'a lisans! RTÜK derhal bu karardan vazgeç!

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RTÜK, çevrimiçi film ve dizi izleme platformu Disney Plus’a, Türkiye'de 10 yıl süreyle yayın yapma hakkı tanıyan lisans verdi.

Batı kültürünü Türk-İslam toplumuna aşılamaya çalışan Disney Plus, birbirinden rezil içeriklerle yayın hayatını sürdürmeye devam ediyor. Özellikle çocuklara, Müslümanların haram kabul ettiği domuzu sevdirmeye çalışarak Türk aile yapısını dejenere etmeyi amaçlayan Disney, Hristiyanlık inancının pazarlamasını yapıyor.

RTÜK'ten Disney Plus'a 10 yıllık lisans

Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalışan Disney'ın propagandasına RTÜK de aldığı kararla katkı sağlamış oldu.

Disney Plus'ın "internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık" lisans başvurusu bugün yapılan toplantıda değerlendirildi. Yapılan görüşmeler neticesinde Disney Plus'a Türkiye'de 10 yıl süreyle yayın yapma hakkı tanıyan lisans verildi.

RTÜK'e tepki: Karardan vazgeçin!

Çizgi filmlerinde çocuklara sübliminal mesajlarla Hristiyanlık inancını aşılamaya çalışan RTÜK'ün kararı tepki çekti. Vatandaşlar, Türkiye'de de birbirinden rezil gündüz kuşağı programlarına izin veren, şiddet, taciz gibi kötü ahlakların yanı sıra İslam'ı alaşağı eden dizi ve filmlere göz yuman RTÜK'e derhal bu karardan vazgeçmeleri için çağrıda bulundu.