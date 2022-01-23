Domuz kalbini insana nakleden Müslüman doktora şok

Münübe Yılmaz

ABD'de, bir kalp hastasına, genetiğiyle oynanmış domuz kalbini naklederek dünyada bir ilke imza atan Pakistanlı Müslüman doktor Muhammed Mohiuddin, söz konusu ameliyat sebebiyle ailesinden bile tepki gördüğünü belirtti. 7 Ocak'ta, ölümcül kalp yetmezliğiyle mücadele eden David Bennett isimli adamın vücuduna domuz kalbi implante eden ve Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'nde kardiyak ksenotransplantasyon (farklı tür hayvanlar arasında yapılan, başarı şansı en az olan doku nakli) direktörü olarak görev yapan Dr. Mohiuddin, babasının kendisine “Neden bu hayvanı kullanıyorsun? En azından başka bir hayvan kullanmayı deneyemez misin?" diye çıkıştığını ifade etti.

“Bir keresinde, ‘domuz’ dediğim için annem ağzımı çalkalattırdı”

Pakistan'ın Karaçi kentinde büyüyen Mohiuddin, evinde 'domuz' kelimesinin yasak olduğunu ve bunu söylediği için bir keresinde annesinin kendisine ağzını çalkalattırdığını açıkladı. Ailesinin endişelerinin ve kendi inancının, ameliyat için bir domuz organını kullanmayı sorgulamasına neden olduğunu anlatan Muhammed Mohiuddin, “İslam'ın tüm ilkelerini takip etmeye çalışıyorum. Bu yüzden bu endişe her zaman aklımdaydı. Dolayısıyla bu hayvanı kullanmaya karar vermeden önce çok sayıda din âlimine danıştım” dedi. Mohiuddin, araştırma süreçleri sırasında alternatif hayvan organlarını incelemesine rağmen, domuz kalplerinin genetik bileşenlerinin nakil için en ideal yöntem olduğuna karar verdiklerini söyledi.