Domuz gribi tehlikesi! Yapılan testler ortaya koydu

Geçmeyen öksürük, ateş, halsizlik ve boğaz ağrısı gibi geçmeyen şikayetler son günlerde hemen hemen herkesin gündeminde. Kış mevsiminde havaların tam soğuması ve özellikle okula giden çocukların salgını devamlı birbirlerine bulaştırması sonucu hem yetişkinler hem de, ebeveynler arasında geçmeyen bir girbal hastalık döngüsü oluşmaktadır. Uzmanlar ise, bu durumun ilerlememesi için sömestr tatilinin erken bir tarihe alınması gerektiği uyarısında bulundu.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, şu anda da maske takılmasının önerilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu mevsim covid-19’dan ziyade gribal enfeksiyonların ön planda olduğu vurgusunu yapan Prof. Şenyiğit, “Yaklaşık son 3 yılımız covid ile mücadeleyle geçti. Ama bugün için baktığımız zaman covid-19’dan ziyade diğer gribal enfeksiyonların ön planda olduğunu görüyoruz. Bazı hocalarımızın açıklaması oldu. Maske ile vücut direncimiz düştü diye. Bu maskenin yanlış bir tercih olduğu anlamına kesinlikle gelmemelidir. O dönemde bulaşıcılığın büyük bir miktarda ortadan kaldırılması için mutlaka maske takılması gerekiyordu. Bugün de maske takılmasının önerilmesi doğru bir karardır” dedi.

Ekim ayından bu yana düşmeyen gribal enfeksiyon vakalarıyla karşı kaşıya olunduğunu ifade eden Şenyiğit, “Son yıllarda gribal enfeksiyonları fazla görmüyorduk. Sebebi ise maske taktığımızdan dolayıydı. Ama bugün için birçok virüs ile maske takmadığımız için temas içerisindeyiz” diye konuştu.

"Yapılan testlerde domuz gribi vakalarına rastlanıldı"

Öte yandan, grip ve covid-19 enfeksiyonları için yapılan bazı testlerde domuz gribi vakalarına rastlanıldığını belirten Şenyiğit, domuz gribinin eskisi gibi öldürücü olmadığını ifade etti.

“Sömestr tatilleri 1-2 hafta kadar erkene alınmalı”

Grip vakalarının aynı seyirde devam etmesi sonucunda sömestr tatilinin öne çekilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Şenyiğit, “Ataklar böyle devam ederse yarıyıl (sömestr) tatilinin erkene alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çocuklar virüsü istemeyerek kendi arkadaşından alıp evine götürüyor. Dolayısıyla bu döneme mahsus sömestr tatillerinin 1-2 hafta kadar erkene alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu uygulamanın çok büyük faydası olacaktır” ifadelerine yer verdi.