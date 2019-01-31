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Domuz gribi kabusu geri döndü! 100'den fazla ölü var

Hindistan'da domuz gribi can almaya devam ediyor. Ülke genelinde şu ana kadar 169 kişi hayatını kaybetti.

31 Ocak 2019 Perşembe 18:52
Domuz gribi kabusu geri döndü! 100'den fazla ölü var

Hindistan’da domuz gribi salgını yaşanıyor. Ülke çapında domuz gribinden 169 kişi öldü.

Hindistan'da hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ülkenin en büyük turistik merkezi Rajasthan'da domuz gribi salgınından bu yıl içerisinde 76, Yeni Delhi'de ise 11 kişinin öldüğü belirtildi.

Rajastan'daki kayıtlara göre, H1N1 virüsünün sebep olduğu ölümlerin üçte birinden fazlasının soğuk hava koşullarının hastalığı daha da kötüleştirmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Şehir ülkenin en büyük  turizm merkezi

Yetkililer ülkeyi ziyaret eden yabancı turistlerin domuz gribine yakalandığına dair herhangi bir raporun bulunmadığını söylerken, Rajastan gösterişli kaleleri ve yerleri ile birçok yabancı turisti ülkeye çekiyor.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü ise, Rajastan'da 8 bin 700'den fazla insanın H1N1 virüsü testinden geçtiğini ve bin 976 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 18:52
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