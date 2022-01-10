Domuz gribi (influenza) alarmı! Domuz gribi (influenza) belirtileri neler?

H1N1 influenza virüsü nedeniyle ortaya çıkan domuz gribi hastalığı ani başlangıçlı bir solunum yolu hastalığıdır.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Esma Eryılmaz Eren, bu dönemde solunum yoluyla bulaşan virüslerin hepsinde artış yaşandığını söyleyerek, "Korona virüs salgını devam ederken bir yandan da epeydir vaka görmediğimiz influenza hastalarımız artan sıklıkla görülüyor" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Uzman Dr. Esma Eryılmaz Eren, bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olan influenza hakkında bilgiler verdi. İnfluenzanın görüldüğü vaka sayısında bir artış yaşandığını kaydeden Eren, "Kış aylarının gelmesiyle birlikte insanların daha çok kapalı ortamlarda birlikte vakit geçirmesiyle beraber solunum yoluyla bulaşan virüslerin hepsinde artma görüyoruz. Bir yandan korona virüs salgını devam ederken bir yandan da epeydir vaka görmediğimiz influenza hastalarımız artan sıklıkla görülmektedir. Maskenin önemi halen devam ediyor. Biraz rahatlamayla maske kullanımı ve insanların kalabalık ortamda vakit geçirme süresi arttığı için solunum yoluyla bulaşan hastalıklar artıyor. Bunlardan en önemlisi influenzadır. Hasta insanların hapşırması ve öksürmesiyle havada asılı kalan damlacıklarla bu virüs bulaşıyor. Maske kullanımına da dikkat edilmediği zaman aldığımız nefesle beraber enfekte oluyoruz. Ateş ve öksürük ile devam ediyor. Ev içinde de bulaş mevcut. Ateş ve öksürük nedenli poliklinik başvurularımızda artış var. Bu şekilde vakalarımız artmış durumdadır" ifadelerini kullandı.

"Korona virüs aşısı influenzadan korumaz"

Korona virüsle influenzanın klinik durumda ayırt edilmesinin oldukça zor olduğunu dile getiren Esma Eryılmaz Eren, vatandaşlara da uyarılarda bulunaral, şunları söyledi:

"Bu virüsün yıllardır uyguladığımız kendi aşısı var ama influenza vakalarını çok görmediğimiz için bu sene aşı sayısı oldukça azaldı. Bununda etkisiyle influenza vakalarımız epey artmış durumda. Domuz gribi influenzanın bir tipidir. Kuş gribi de influenzanın bir tipidir. Bu virüslerin genel ismi influenza virüsüdür. Korona virüste, influenza da solunum yoluyla bulaşır. Klinik durumda ayırt etmek oldukça zordur. Her ikisi de akciğer tutulumu ve ateş yapabilir. İnfluenza da eklem ağrılarını biraz daha fazla görüyoruz. Tat ve koku kaybı influenza da çok beklediğimiz bir durum değil. İnfluenza özellikle gebelerde, 65 yaş üstünde, KOAH’ı ve diyabeti olan hastalarda daha ağır seyreder. Buna dikkat etmek gerekir. Vatandaşlarımız maske kullanmaya dikkat etsinler. Kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkünse uzak dursunlar. El hijyeninin önemi de halen devam ediyor."

Domuz gribi (influenza) nedir?

İnfluenza, burnu, boğazı ve bazen akciğerleri enfekte eden influenza virüslerinin neden olduğu bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Hafif ila şiddetli hastalığa neden olabilir ve bazen ölüme yol açabilir. Gripten korunmanın en iyi yolu her yıl grip aşısı yaptırmaktır. İnfluenza virüsü insanlarda solunum yolu hastalıklarına neden olan ve genel olarak A, B, C ve D olmak üzere dört alt tipte incelenen bir virüstür. Bu alt tiplerinden A ve B, mevsimsel grip adı verilen hastalığa neden olur.

İnfluenza aşısı

İnfluenza aşıları güvenli aşılardır. Çok nadiren bazı ciddi sorunlara yol açmaktadır.

Domuz gribi bulaşır mı?

İnsandan insana nasıl bulaşır? Domuz Gribi, mevsimsel gribin bulaşma özellikleriyle benzerlik gösterir. Kişiden kişiye genellikle öksürme, hapşırma gibi solunum yoluyla bulaşır.

Domuz gribi (İnfluenza) belirtileri

Grip olan kişiler genellikle bu semptomların bir kısmını veya tamamını hisseder:

-Ateş veya titreme hissi

-Öksürük

-Boğaz ağrısı

-Burun akıntısı veya tıkalı burun

-Kas veya vücut ağrıları

-Baş ağrısı

-Halsizlik

-İştah kaybı

-Bazı kişilerde kusma ve ishal olabilir, ancak bu çocuklarda yetişkinlerden daha yaygındır. -

Domuz gribinin küçük yaş çocuklarda (bebeklerde) meydana getirdiği birçok belirti ve bulgu mevcuttur:

-Nefes almada güçlük

-Huzursuzluk

-Uykudan uyanmada güçlükSıvı alımından kaçınma

-Kafa karışıklığı

-Ateşle birlikte ortaya çıkan vücut döküntüleri

Domuz gribi (influenza) belirtileri kaç günde ortaya çıkar? Nasıl bulaşır?

H1N1 influenza virüsü nedeniyle ortaya çıkan domuz gribi hastalığı ani başlangıçlı bir solunum yolu hastalığıdır. Soluk borusu trakeadan başlayarak üst solunum yolları boyunca inflamatuar (iltihabi) değişikliklere neden olur ve zaman içerisinde alt solunum yollarına ilerleyebilir.

Virüsler vücuda girdikten sonra çoğalmaya başlarlar ve bu üreme döneminde inkübasyon süresi olarak isimlendirilir. Domuz gribi için inkübasyon süresi 1 ile 4 gün arasında değişkenlik göstermekle birlikte ortalama olarak 2 gündür. Bazı kişilerde inkübasyon süresi 7 güne kadar uzayabileceği için de dikkatli olunmalıdır.

Grip olan kişilerin hastalıklarının başlamasından sonraki ilk 3-4 gün içinde en bulaşıcıdır. Aksi takdirde sağlıklı olan bazı yetişkinler, semptomlar gelişmeden 1 gün önce başlayarak ve hastalandıktan 5 ila 7 gün sonrasına kadar başkalarına bulaştırabilir . Özellikle küçük çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, başkalarına daha uzun süre bulaştırabilir.

İnfluenza virüsünün neden olduğu hastalıklar

Domuz gribi olan çoğu insan birkaç gün ila iki haftadan daha kısa bir süre içinde iyileşir, ancak bazı kişilerde grip sonucu komplikasyonlar (zatürre gibi) gelişir, bazıları yaşamı tehdit edebilir ve ölümle sonuçlanabilir.

Sinüs ve kulak enfeksiyonları, gripten kaynaklanan orta dereceli komplikasyonların örnekleridir; pnömoni, tek başına grip virüsü enfeksiyonundan veya grip virüsü ve bakterilerin birlikte enfeksiyonundan kaynaklanabilen ciddi bir grip komplikasyonudur. Grip tarafından tetiklenen diğer olası ciddi komplikasyonlar arasında kalp iltihabı (miyokardit), beyin (ensefalit) veya kas dokuları (miyozit, rabdomiyoliz) ve çoklu organ yetmezliği (örneğin solunum ve böbrek yetmezliği) sayılabilir. Solunum yollarının grip virüsü enfeksiyonu, vücutta aşırı bir inflamatuar yanıtı tetikleyebilir ve vücudun enfeksiyona karşı yaşamı tehdit eden yanıtı olan sepsise yol açabilir . Grip ayrıca kronik tıbbi sorunları daha da kötüleştirebilir. Örneğin, astımı olan kişiler grip olduklarında astım atakları yaşayabilirler ve astımı olan kişiler kronik kalp hastalığı , grip tarafından tetiklenen bu durumun kötüleşmesiyle karşılaşabilir.

Domuz gribi (influenza) risk grupları

Herkes domuz gribi hastalığına yakalanabilir, sağlıklı insanlar bile olabilir ve griple ilgili ciddi sorunlar her yaşta herkesin başına gelebilir. Ancak bazı insanların griple ilgili ciddi komplikasyonlar geliştirme riski daha yüksektir. Bu, 65 yaş ve üstü kişileri, belirli kronik tıbbi durumları (astım, diyabet veya kalp hastalığı gibi) olan herhangi bir yaştaki kişileri, hamileleri ve 5 yaşından küçük çocukları, ancak özellikle 2 yaşından küçükleri içerir.