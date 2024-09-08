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Yerel Domuz avında feci kaza! Tüfeğiyle yaralandı
Yerel

Domuz avında feci kaza! Tüfeğiyle yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-09-08 17:46:00 -
Domuz avında feci kaza! Tüfeğiyle yaralandı

Bucak ilçesinde bir kişi, traktörüyle seyir halinde domuz avı yaparken düşürdüğü tüfeğin ateş alması sonucu vurularak ağır yaralandı.

Olay, saat 00.15 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Çamlık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Soğucaksu mevkiinde Aziz Ş. isimli şahıs, traktörü ile seyir halinde domuz avı yaparken tüfeğin bulunduğu yerden düşerek ateş alması sonucu yaralandı. Olay sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aziz Ş., ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavinin ardından durumu ağır olan Aziz Ş., Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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