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Medya Dominik'ten Acun'a şok haber! 'Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim'
Medya

Dominik'ten Acun'a şok haber! 'Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim'

Yeniakit Publisher
2024-01-07 16:49:00 -
Dominik'ten Acun'a şok haber! 'Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim'

Dominik'te ‘Survivor’ ekibine polis tarafından baskın yapıldı. Operasyon sonrası konuşan Acun Ilıcalı, "Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın yurt dışından devşirdiği yarışma programı Survivor'ın yeni bölümü bu akşam yayınlanacak MasterChef Türkiye 2023 All Star finali nedeniyle ekranlarda olmayacak. Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümün fragmanı ise dikkat çekti.

Fragmanda gösterilen Acun Ilıcalı'nın açıklamaları gündem oldu. Ilıcalı Dominik'te ‘Survivor’ ekibine polisin operasyon yaptığını duyurdu.

"Dominik polisi operasyon yapmış bizimkileri almışlar"

 

Acun Ilıcalı konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şaşırdığım çok olay oldu ama bu enteresan bir olay. Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Abi... Efendim. Dominik polisi operasyon yapmış bizimkileri almışlar"
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