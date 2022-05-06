Galatasaray'da büyük umutlarla göreve getirilen ancak hayal kırıklığı oluşturan Domenec Torrent'in tazminatı belli oldu. Sarı kırmızılar ayrılık için sözleşmedeki özel maddeyi kullanacak.

Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından teknik direktörlük görevine getirilen İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent, sarı kırmızılı takımın başında çıktığı 17 maçta aldığı 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi ile hayal kırıklığı yaşattı.

11 Haziran'da seçime gidecek olan sarı kırmızılılarda başkan Burak Elmas'ın deneyimli teknik adam ile sezon bitimini beklemeden yolları ayırmayı planladığı ileri sürülüyor.

Galatasaray ile gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Torrent’in sözleşme detayları önceki akşam Spor Gecesi Digital’de yayınlandı. Buna göre Galatasaray, 59 yaşındaki teknik adamın biletini keserse, 2 milyon 160 bin euro ödemek durumunda kalacak.

Torrent'e 1,5 milyon, ekibine 660 bin Euro

Üstelik Torrent ve ekibi, 2022-23 sezonunda başka bir takım çalıştırsa da bu madde geçerli olacak. 2 milyon 160 bin euronun, 1.5 milyonluk kısmını Torrent’e, toplamda 660 bin euronun da yardımcılarına verileceği belirtildi.

G.Saray sözleşmedeki özel maddeyi kullanacak

Hürriyet'te yer alan habere göre; sezon sonunu beklemeden Domenec Torrent ile yollarını ayırma kararı alan Başkan Burak Elmas, dün İspanyol teknik adam ve menajeri ile bir araya geldi. Sarı kırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol teknik adamın sözleşmesine koyulan özel madde ile ayrılık hızlı bir şekilde gerçekleşecek.

Tazminat bedeli aylık maaş gibi ödenebilecek

Torrent ile 1.5 yıllık imza atan Galatasaray yönetiminin İspanyol hocanın sözleşmesine, başarısızlık ihtimalini göz önüne alarak özel bir madde eklediği ortaya çıktı. Kulübün, yolların ayrılması halinde Torrent’in tazminat bedelini aylık maaş ödemesi gibi sözleşme süresi bitene kadar eşit taksitlerle ödenmesi hakkına sahip olduğu belirtildi. Dünkü görüşmede de Başkan Burak Elmas, bu maddeyi de Galatasaray lehine kullandı.

Ayda 75 bin euro

Önümüzdeki sezon için 1.5 milyon Euro hak edişi olan Torrent’e bu tutarın yarısı yani 750 bin Euro teklif edildi. Deneyimli çalıştırıcıya, sözleşmedeki madde gereği, bu rakamın 10 eşit taksitte ödeneceği belirtildi. Kısaca Galatasaray, 75 bin Euro’luk aylık taksitlerle Torrent’e veda önerisini sundu. Torrent’in dört kişilik ekibinin de gelecek sezon için 660 bin Euro’luk sözleşmesi olduğu ve onlara da bu rakamın yarısının teklif edildiği belirtildi.

Son üç maç Hakan Balta'nın

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, yapılan zirvede bugüne kadar katkıları için teşekkür ettiği Domenec Torrent’e açık açık yola devam etmeyeceklerini deklare ederken İspanyol teknik adam, menajeri ve ekibi ile görüşüp bu teklife yanıt verecek. Torrent, Galatasaray Kulübü’nün 10 taksit halinde 750bin Euro tazminat önerisine olumlu şekilde geri dönerse hiç vakit kaybetmeden yollar ayrılacak. Son üç maçta, U19 Takımı Teknik Direktörü ve sarı kırmızılıların eski kaptanı Hakan Balta teknik sorumlu olacak.