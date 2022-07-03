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Kadın - Aile Domatesli ve kaşar peynirli ekmek tarifi: Nefis 15 dakikada hazırlayabilirsiniz
Kadın - Aile

Domatesli ve kaşar peynirli ekmek tarifi: Nefis 15 dakikada hazırlayabilirsiniz

10 Dakika da hazır nefis bir tarif : Kahvaltılık dilim ekmek nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-07-03 15:01:00 - 2022-07-03 15:13:13
Domatesli ve kaşar peynirli ekmek tarifi: Nefis 15 dakikada hazırlayabilirsiniz

Domatesli ve kaşar peynirli ekmek tarifi

Malzeme Listesi

Ölçü Birimleri Dönüştürme Tablosu için tıklayın
1 adet baget ekmek
1 adet büyük rendelenmiş domates
30 g domates salçası
1-2 diş sarımsak
1/2 demet dereotu, taze kekik ve maydanoz karışımı
400 g Pınar Kaşar Peyniri
Pınar
çekilmiş karabiber ve tuz
45 ml zeytinyağı

Nasıl Yapılır?

Fırınınızı önceden 220 dereceye getirin. Aynı zamanda ızgarayı da ısıtın. Baget ekmeği diyagonal (çarpraz) olarak kesip 12-15 dilim halinde doğrayın ve uç kısımlarını kullanmayın. Her iki tarafını ızgarada kızartın. Domates püresi, salça, 1-2 diş ezilmiş sarımsak ve bir miktar ot karışımını karıştırın. Ekmeklerin üzerine sürün. Kaşar peynirlerini üzerine dizin. Ekmek dilimlerini fırın tepsisine yerleştirip çekilmiş karabiber ve tuzla lezzetlendirin. Her birinin üzerine zeytinyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış fırında peynir eriyene kadar (yaklaşık 5 dakika) fırınlayın. Birkaç dakika dinlendirdikten sonra kalan taze kekik, dereotu ve maydanoz karışımından serperek servis yapın.

Püf Noktası

*Ekmek adetini kişi sayısına göre artırabilirsiniz.

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Canan Karatay, o üçlüyü işaret etti!

Canan Karatay, o üçlüyü işaret etti!

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