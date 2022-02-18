Domatesi yüzünüze sürerseniz bakın ne oluyor

Domates yemeklerinize lezzet katmasının yanına başlı başına bir güzellik kaynağıdır. Son zamanlarda çok fazla cilt üzerinde denenen yöntemlerden biriside domates maskesi yöntemi.Üstelik maske haline getirmeden de yüze sürmek cilt için inanılmaz faydalar sağlıyor. İşte cildinize domates sürdüğünüzde ortaya çıkacak olan değişimler…

Domates içerisinde cilt için çok faydalı mineraller barındırmaktadır. İçerisinde bulunan bol miktarda c vitamini ve E viatamini cilt açısından oldukça faydalıdır.Domates cilde sürüldüğünde ne gibi faydalar sağlar, domatesin cilt üzerindeki etkileri nelerdir, işte cevapları…

Domates kuru ciltlerin nemlenmesini, yağ ciltlerin nem dengesini sağlamasını ve pürüzsüz bir bir cilde kavuşmanızı sağlar.

Güneş lekelerini giderir

Domates güneşin ultraviyole ışınlarından korumaya yardımcı olur. Ciltte oluşan güneş lekelerini gidermeye yardımcı olur.

Sivilceleri yok eder

Domates içerisinde salistik asit içerir. Salistik asit cilt üzerinde var olan sivilcelerin yok edilmesine yardımcı olmaktadır.

Cildi beyazlatır

Domatesin içerisinde var olan yararlı asitler, cilt rengini açar ve cildi beyazlatmaya yardımcı olur.Peki domates cilde nasıl uygulanır?

Domatesi ikiye bölüp üzerine limon tozu serpiştirin. Ve cildiniz üzerinde gezdirin. Bu şekilde hem gözenekleriniz sıkılaşmış hemde cildinizi ölü hücrelerden arındırmış olursunuz.

Cilt beyazlatmak için:

Bir adet domatesi rondodan geçirin. İçerisine bir miktar un ilave edin. Hamur kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı yüzünüzde 5 dk beklettikten sora yıkayın.Uyarı: Cildinizde hassasiyet varsa bu karışımı kullanmadan önce bir cildiye uzmanına danışmanız gerekir.