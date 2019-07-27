Domates yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde domates yüklü kamyonetle otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:45
İbrahim Kurtçu (51) yönetimindeki domates yüklü kamyonet ile İbrahim Büyükkocagöz'ün (50) kullandığı otomobil, Fethiye-Muğla kara yolundaki Çatalarık kavşağında çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan Havana Kurtçu (48) ve Emel Uluç (32), 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kara yoluna saçılan domates ve kasalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlandı.
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