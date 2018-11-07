Domates suyu uçakta tatlı algılanıyormuş!



Bu araştırmalara göre tat alma duyusu uçak içindeki düşük basınçta değişiyor. Günlük hayatta domates suyunu fazla tüketmezken uçakta tercih edilmesinin sebebi, normal basınçta domates suyunu iç bayıltıcı bulurken, düşük basınçlı uçak ortamında tatlı ve aromatik algılanması imiş..

ZAYIFLATIYOR DA..

Domates, C ve A vitamini, potasyum, mangan minerallerinin iyi bir kaynağıdır. Düşük kalorili ve yüksek lifli olması dolayısıyla kilo kontrolünün istendiği diyetler için iyi bir seçenektir. Antioksidan özelliği ile kanser oluşumuna karşı niteliktedir.

Erkekler için özellikle ihtiyaç duyulan bir madde olan likopen; sebze ve meyvelerde doğal alarak bulunan karoten familyasına ait bir pigmenttir. Likopen güçlü bir antioksidandır ve vücudumuz tarafından üretilmeyip çeşitli besinlerle vücuda alınır. Başlıca likopen kaynağı domatestir.

PİŞİR DAHA DEĞERLİ

Domates pişirildiğinde likopen daha da yoğunlaşır. Likopen; büyük bir antioksidan kaynağı olup, zarar görmüş hücreleri onarmaktadır. Böylece çeşitli kanserleri önleyebileceği görülmektedir. Araştırmalara göre; prostat kanseri, sindirim sistemi, rahim kanseri, meme kanseri, mide kanseri ve akciğer kanserini engelleyebilmektedir. Ayrıca kadınlarda kalp ve damar hastalığını koruyucu..