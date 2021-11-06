Domates sosu tarifi, nasıl yapılır? Kolay domates sosu tarifi

Domates sosu yaz, kış sofralarına lezzet taşımanın en kolay ve sağlıklı yollarından biridir.

Malzemeler

5 kilogram domates

1 dolu yemek kaşığı tuz

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı

Kavanozları dizeceğiniz alana, bir mutfak bezi serin ve üzerlerine örtmek için de başka bir mutfak bezi hazırlayın. Domatesleri güzelce yıkayın ve kabuklarını soyduktan sonra, küp küp doğrayın. Uygun büyüklükte bir tencereye alarak, kısığa yakın orta ateşte ocağa alın, bir süre sonra kaynamaya başlayacaktır. Ocağa koyduktan yarım saat sonra, tuzunu ilave edin ve 1-2 kere karıştırın, kaynatmaya devam edin. Ocağa koyduktan bir saat sonra da, sıvı yağı ekleyin ve pişirmeye devam edin. Yarım saat daha bu şekilde kaynattıktan sonra altını kapatın. Sosu sıcak sıcak kavanozlara doldurun ve kapaklarını sıkıca kapatıp, hazırladığımız alana ters çevirip yerleştirin. Tüm sosu bu şekilde kavanozlara doldurup, ters çevirdikten sonra üzerlerini de bir mutfak bezi ile örtüp sarın. Bu şekilde en az bir gün, soğuyup vakumlanana kadar bekletin. Soslarınız kullanıma hazırdır. Afiyet olsun.