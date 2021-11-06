  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Domates sosu tarifi, nasıl yapılır? Kolay domates sosu tarifi
Kadın - Aile

Domates sosu tarifi, nasıl yapılır? Kolay domates sosu tarifi

Domates sosu yaz, kış sofralarına lezzet taşımanın en kolay ve sağlıklı yollarından biridir.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 19:55:00 - 2021-11-06 19:56:51
Domates sosu tarifi, nasıl yapılır? Kolay domates sosu tarifi

Domates sosu yaz, kış sofralarına lezzet taşımanın en kolay ve sağlıklı yollarından biridir.

Malzemeler

  • 5 kilogram domates
  • 1 dolu yemek kaşığı tuz
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı

Kavanozları dizeceğiniz alana, bir mutfak bezi serin ve üzerlerine örtmek için de başka bir mutfak bezi hazırlayın. Domatesleri güzelce yıkayın ve kabuklarını soyduktan sonra, küp küp doğrayın. Uygun büyüklükte bir tencereye alarak, kısığa yakın orta ateşte ocağa alın, bir süre sonra kaynamaya başlayacaktır. Ocağa koyduktan yarım saat sonra, tuzunu ilave edin ve 1-2 kere karıştırın, kaynatmaya devam edin. Ocağa koyduktan bir saat sonra da, sıvı yağı ekleyin ve pişirmeye devam edin. Yarım saat daha bu şekilde kaynattıktan sonra altını kapatın. Sosu sıcak sıcak kavanozlara doldurun ve kapaklarını sıkıca kapatıp, hazırladığımız alana ters çevirip yerleştirin. Tüm sosu bu şekilde kavanozlara doldurup, ters çevirdikten sonra üzerlerini de bir mutfak bezi ile örtüp sarın. Bu şekilde en az bir gün, soğuyup vakumlanana kadar bekletin. Soslarınız kullanıma hazırdır. Afiyet olsun.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İncir kürünün faydaları nelerdir? İncir kürü nasıl yapılır?
Kadın - Aile

İncir kürünün faydaları nelerdir? İncir kürü nasıl yapılır?

İncir kürü kadın hastalıklarından solunum yolu rahatsızlıklarına kadar pek çok problemi ortadan kaldırır.
Kılıçdaroğlu'nu Ankara ve İstanbul korkusu sardı! Yavaş ile İmamoğlu'nu şoke eden sözler
Gündem

Kılıçdaroğlu'nu Ankara ve İstanbul korkusu sardı! Yavaş ile İmamoğlu'nu şoke eden sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda "Cumhurbaşkanlığı adayı belediye başkanlarından olabilir mi?" sorusunu yanıtla..
Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu cevapladı
İSLAM

Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu cevapladı

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, herkes tarafından merak edilen "Mezarlara neden su dökülür?" sorusunu cevapladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay