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Kadın - Aile Domates soslu taze fasulye kızartması nasıl yapılır? Bunu yaparsak elimize su dökemezler! Ne yesem diyenlere
Kadın - Aile

Domates soslu taze fasulye kızartması nasıl yapılır? Bunu yaparsak elimize su dökemezler! Ne yesem diyenlere

Yeniakit Publisher
2024-07-18 19:52:00 - 2024-07-18 19:55:34
Domates soslu taze fasulye kızartması nasıl yapılır? Bunu yaparsak elimize su dökemezler! Ne yesem diyenlere

Fasulyenin her hali güzel ama bu hali bir başka güzel! Daha önce denemediyseniz hemen mutfağa gidin ve sayfayı aşağı kaydırıp tarifi yapmaya başlayın.

Domates Soslu Taze Fasulye Kızartması Nasıl Yapılır?

Malzemeler

250 gram taze fasulye

1 tutam tuz

3 adet domates
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7-8 diş sarımsak

2+2 YK zeytinyağı

Hazırlanışı

1. Fasulyelerin kenarları patates soyucu ile soyun. Üzerine 2 YK zeytinyağı ve tuzu dökün.

2. Airfryer haznesinin bir tarafına fasulyeleri koyun. Diğer tarafa domatesi ve sarımsağı koyun. Üzerine zeytinyağı sürün.

3. Fasulyeleri ve domatesi sebze ayarında pişirin. Közlenen domatesin ve sarımsağın kabuğunu soyun.

4. Hepsini bıçaktan geçirin. Fasulyeleri tabağa dizin. Üzerine sosu koyup servis edin.

Afiyet olsun!

Bu besin 4 saat içinde damarları temizliyor
Bu besin 4 saat içinde damarları temizliyor

Kadın - Aile

Bu besin 4 saat içinde damarları temizliyor

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