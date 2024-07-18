Domates soslu taze fasulye kızartması nasıl yapılır? Bunu yaparsak elimize su dökemezler! Ne yesem diyenlere
Fasulyenin her hali güzel ama bu hali bir başka güzel! Daha önce denemediyseniz hemen mutfağa gidin ve sayfayı aşağı kaydırıp tarifi yapmaya başlayın.
Domates Soslu Taze Fasulye Kızartması Nasıl Yapılır?
Malzemeler
250 gram taze fasulye
1 tutam tuz
3 adet domates
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7-8 diş sarımsak
2+2 YK zeytinyağı
Hazırlanışı
1. Fasulyelerin kenarları patates soyucu ile soyun. Üzerine 2 YK zeytinyağı ve tuzu dökün.
2. Airfryer haznesinin bir tarafına fasulyeleri koyun. Diğer tarafa domatesi ve sarımsağı koyun. Üzerine zeytinyağı sürün.
3. Fasulyeleri ve domatesi sebze ayarında pişirin. Közlenen domatesin ve sarımsağın kabuğunu soyun.
4. Hepsini bıçaktan geçirin. Fasulyeleri tabağa dizin. Üzerine sosu koyup servis edin.
Afiyet olsun!