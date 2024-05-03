Domates! Binlerce kişi ayıla bayıla yiyor ama resmen zehre dönüşüyor! Resmi uyarı: Organları çürütüyor

Vücut sağlığını koruyabilmek ve hastalıklara karşı direnç kazanmak için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Türk mutfağında ve sofralarda olmaz olmaz besinler arasında domates yer alıyor.

Sıklıkla kahvaltıda ya da ana yemeklerde tüketilen domates, fazla yenildiğinde vücudunuz için zararlı olabiliyor. Beslenme uzmanları domates tüketirken son derece dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

YÜKSEK ASİT MİDE EKŞİMESİNİ TETİKLEYEBİLİR

Beslenme Uzmanı Dr. Rohini Patil, “Hassas mideleri olan veya asit geri akışına eğilimli kişiler için, domateslerin doğal asitliği rahatsızlığa veya tahrişe neden olabilir. Domateslerdeki yüksek asit, mide ekşimesini tetikleyebilir veya mevcut semptomları kötüleştirebilir.

Domates tükettikten sonra mide ekşimesi, hazımsızlık veya mide-bağırsak rahatsızlıkları gibi belirtiler yaşarsanız, domates tüketimini sınırlandırmak veya tamamen ortadan kaldırmak akıllıca olabilir. Daha az asidik domates çeşitlerini veya kabuğunu ve çekirdeklerini çıkarmak gibi pişirme yöntemlerini tercih etmek asitliği azaltmaya yardımcı olabilir.”

BÖBREK TAŞLARI

Bazı insanlar böbrek taşı endişesi nedeniyle domatesten kaçınırken, sadece böbrek taşı olan kişilerde domatesten kaçınılması gerektiğini açıklığa kavuşturmak önemlidir. Domatesler, duyarlı kişilerde oksalat taşlarının oluşumuna katkıda bulunabilen oksalat adı verilen bir madde içerir.

Oksalat böbrek taşınız varsa veya bunları geliştirme riski altındaysanız, domates alımınızı azaltmanız veya kişisel tavsiye için bir sağlık uzmanına danışmanız tavsiye edilebilir. Bununla birlikte, başka böbrek taşı türlerine sahipseniz veya böbrek taşınız yoksa, genellikle domatesten kaçınmanıza gerek yoktur.

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ALERJİLER

"Bazı kişilerin domateslere veya ilgili bitkilere alerjisi olabileceğini not etmek önemlidir. Nadir durumlarda, domates alerjisi semptomları hafif ila şiddetli arasında değişebilir ve kaşıntı, kurdeşen, şişme ve hatta anafilaksi içerebilir. Bilinen bir domates alerjiniz varsa, alerjik reaksiyonları önlemek için domates ve ilgili ürünlerden kaçınmanız önerilir. Domatesler çeşitli gıda ürünleri ve soslarda kullanıldığından içerik etiketlerini dikkatlice okuduğunuzdan emin olun” diyor Dr. Patil.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Domateslerin, özellikle kanın pıhtılaşmasını yönetmek için kullanılanlar veya varfarin gibi kan incelticiler olmak üzere belirli ilaçlarla etkileşime girebilecek bileşikler içerdiğinin farkında olmak çok önemlidir. Domates, bu ilaçların etkinliğini etkileyebilen K vitamini içerir.

Kan sulandırıcı ilaçlar alıyorsanız, herhangi bir potansiyel etkileşim veya olumsuz etki olmadığından emin olmak için domates tüketiminizi sağlık uzmanınızla görüşmeniz önemlidir. Uygun domates tüketimine rehberlik edebilir ve ilaç rejiminizi buna göre izleyebilirler.

Bunun üzerine sağlığınıza dikkat edin ve domatesi sağlık durumunuza ve komplikasyonlarınıza göre daha da önemlisi bir uzman tarafından önerildiğinde tüketmeyi tercih edin.

ŞEKER HASTALARI İÇİN TEHLİKELİ OLABİLİR

Domatesin içerdiği doğal şekerin, şeker hastalarının kan şekerini olumsuz etkileyebileceğinin altını çizen Canan Karatay, aşırı domates tüketiminin sindirim problemlerine de sebep olabileceğini söyledi.

Asitli bir besin olan domates, aşırı tüketilmesi durumunda mide asitlerinin dengesini bozar.

Eğer domates yedikten sonra midenizde yanma hissediyorsanız, domatesle aranıza mesafe koymanızda fayda var.