Domaniç'te kar ve sis, ulaşımı aksattı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı ve sis, karayolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor.



Belirli aralıkla yağan kar, ilçe merkezinde etkili olurken, Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde de araç sürücülerine güç anlar yaşatıyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, yolda buzlanmalar oluştu. Karayolları ekiplerinin, Domaniç-İnegöl karayolunda buzlanmalara karşı çalışma yapmaya başladıkları belirtildi.