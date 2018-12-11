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Domaniç'te kar ve sis, ulaşımı aksattı

Kütahya'da devam eden kar yağışı, Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde araç sürücülerine güç anlar yaşatıyor.

11 Aralık 2018 Salı 18:14
Domaniç'te kar ve sis, ulaşımı aksattı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı ve sis, karayolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Belirli aralıkla yağan kar, ilçe merkezinde etkili olurken, Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde de araç sürücülerine güç anlar yaşatıyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, yolda buzlanmalar oluştu. Karayolları ekiplerinin, Domaniç-İnegöl karayolunda buzlanmalara karşı çalışma yapmaya başladıkları belirtildi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 18:14
  1. Kütahya
  2. Domaniç
  3. kar yağışı
  4. sis

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