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Domaniç'i kar vurdu! Araçlar yolda kaldı

Kütahya Domaniç'te etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle, karayolu ulaşımında aksamalar meydana geldi.

06 Aralık 2018 Perşembe 15:38
Domaniç'i kar vurdu! Araçlar yolda kaldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilerken, bazı araçlar yolda kaldı.

Belirli aralıklarla devam eden kar yağışı, Domaniç-İnegöl karayolunda araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu bölgede, çok sayıda TIR ve kamyon da yolda kaldı. Karayolları ekipleri, bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaparken, jandarma trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı ve TIR'ların geçişine izin vermedi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:38
  1. Kütahya
  2. Domaniç
  3. Kar yağışı
  4. kar ulaşımı aksattı

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