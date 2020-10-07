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Tarih Domaniç nerededir?
Tarih

Domaniç nerededir?

Domaniç nerededir? sorusu merak edilmekte. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu, filizlendiği ilk yer olan Domaniç'in coğrafi konumu, özellikleri ve detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 22:02:00 -
Domaniç nerededir?

Kuruluş döneminde yazlık olarak kullanılan Domaniç ile kışlak Söğüt ilçeleri Kütahya ilinin bir ilçeleridir. Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu zamanlarında Kayı boyunun yazları geldiği bir yaylak idi. Osmanlı; Domaniç, Söğüt ve çevresinde kurulmuştur.

Dünya florası olarak sadece Domaniç'te yetişen 40 kadar bitki türü bulunmaktadır. İlçe merkezine 10 km uzaklıkta Hayme ana türbesi bulunur. Her yıl Domaniç'in Çarşamba köyünde Hayme ana şenlikleri yapılır. Sarıkız mesire yeri mutlaka görülmesi gereken suyun topraktan çıktığını gözle görünebilen nadir yerlerdendir.

 

Domaniç merkezde bulunan Ebe Çamlığı'nda ise Kırkpınar'dan 2 yıl daha eski olan yağlı güreş şenlikleri her yıl düzenlenmektedir.

Domaniç'in yıllara göre nüfusu

 

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