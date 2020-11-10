  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Domain değeri
Teknoloji

Domain değeri

Domain al |Web sitesi açmak isteyenler bunun için hangi adımları takip etmeleri gerektiğini merak ediyor. Web sitesi için alan ismi almak isteyenler domain için ne kadar ücret ödemeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, domain nasıl sorgulanır? | Domain ne kadar? | Web sitesi ismi nasıl alınır? | Web sitesi maliyeti

Yeniakit Publisher
2020-11-10 16:20:00 -
Domain değeri

Bedava domain al | Web sitesi açabilmek için öncelikle domain yani alan adı alınmalıdır. Pek çok kişi alan adının nereden nasıl kaç paraya alınabileceğini merak ediyor. Ücretsiz domain alınır mı? | Web sitesi açmak kaç liraya çıkar?

Domain nedir?

Domain ücretleri |Web sitesi açmak isteyenler domain ifadesiyle karşı karşıya kalıyor. Domain yani alan adı; bir web sitesinin İnternet'teki adı ve adresidir. Bu adres olmadan bir İnternet kullanıcısı Web sitesine sadece IP adresiyle ulaşabilir.

Domain değeri

Alan adı al |Web sitesi için öncelikli olarak domain yani alan adı almanız gerekiyor. Domain almak için internette pek çok site bulunuyor. Domain sağlayıcısı sitelerden birine giriş yaparak alan adı satın alabilirsiniz. Öncelikle tercih edeceğiniz sitenin güvenli olup olmadığını kullanıcı yorumlarını okuyarak incelemenizde yarar var.

Domain alırken aklınızdaki ismin daha önce alınıp alınmadığını araştırmanız gerekiyor. Domain sitelerinde sorgulama kısmından alan isimlerini taratabilirsiniz. Alan isimlerini en az bir yıllık en fazla on yıllık alabilirsiniz. Süresi dolan isimlerin ücretlerini ödeyip kullanmayı sürdürebilirsiniz. Domain ücretleri kullanım süresine göre farklılık gösteriyor. Bir alan adı ortalama 40 lira civarında satılıyor. Ayrıca sizin için mutlaka almanız gereken ancak başkasında bulunan bir alan adını da alabilirsiniz. Bunun için alan adının sahibi olan kişiyle anlaşma yapmanız ve kişinin istediği rakamı ödemeniz gerekiyor. Alan ismi alıp satan pek çok kişi bulunuyor. Aslında bu da internetten para kazanmanın bir yolu.

Domain işleminin ardından sitenizi açabilmek için hosting paketi almanız gerekiyor. Hosting servisi sağlayıcılardan paketler temin edebilirsiniz. Bir hosting paketi için 300-400 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor.

Web sitesi açmak kaç liraya çıkar?

Web sitesi maliyeti | Web sitesi için öncelikli olarak domain ve hosting için masraf yapmanız gerekecek. Şayet sitenizi kendiniz tasarlayacaksanız domain ve hosting dışında büyük masraflarınız olmayacaktır. İnternette bulunan ücretsiz web sitesi taslaklarıyla kendinize bir site hazırlayabilirsiniz. İşi bilenden destek alacağım diyorsanız; site tasarımı için de en az 750 ila 1000 lira arasında bir rakamı gözden çıkarmanız gerekiyor. Sitenin özellikleri artıkça maliyette yükselecektir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan’ı iyice karıştıracak iddia! Paşinyan bakın nereye kaçmış
Dünya

Ermenistan’ı iyice karıştıracak iddia! Paşinyan bakın nereye kaçmış

Karabağ’daki yenilginin ardından Ermenistan halkı sokağa dökülüp hükümet binalarını bastı, siyasetçileri linç etti. Ermenistan Başbakanı Nik..
Trump'tan flaş çıkış: Herkes şok olacak
Dünya

Trump'tan flaş çıkış: Herkes şok olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Nevada'daki oy işlemleri hakkında, "Nevada, sahte oyların bir lağım çukuruna dönüyor. Ekibimiz orada kanıtlar bulu..
Rus savaş uçakları bombalamaya başladı
Dünya

Rus savaş uçakları bombalamaya başladı

Rus savaş uçakları İdlib'in güneyinde yer alan sivil yerleşim yerlerini bombalamaya başladı.
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay