Bedava domain al | Web sitesi açabilmek için öncelikle domain yani alan adı alınmalıdır. Pek çok kişi alan adının nereden nasıl kaç paraya alınabileceğini merak ediyor. Ücretsiz domain alınır mı? | Web sitesi açmak kaç liraya çıkar?

Domain nedir?

Domain ücretleri |Web sitesi açmak isteyenler domain ifadesiyle karşı karşıya kalıyor. Domain yani alan adı; bir web sitesinin İnternet'teki adı ve adresidir. Bu adres olmadan bir İnternet kullanıcısı Web sitesine sadece IP adresiyle ulaşabilir.

Domain değeri

Alan adı al |Web sitesi için öncelikli olarak domain yani alan adı almanız gerekiyor. Domain almak için internette pek çok site bulunuyor. Domain sağlayıcısı sitelerden birine giriş yaparak alan adı satın alabilirsiniz. Öncelikle tercih edeceğiniz sitenin güvenli olup olmadığını kullanıcı yorumlarını okuyarak incelemenizde yarar var.

Domain alırken aklınızdaki ismin daha önce alınıp alınmadığını araştırmanız gerekiyor. Domain sitelerinde sorgulama kısmından alan isimlerini taratabilirsiniz. Alan isimlerini en az bir yıllık en fazla on yıllık alabilirsiniz. Süresi dolan isimlerin ücretlerini ödeyip kullanmayı sürdürebilirsiniz. Domain ücretleri kullanım süresine göre farklılık gösteriyor. Bir alan adı ortalama 40 lira civarında satılıyor. Ayrıca sizin için mutlaka almanız gereken ancak başkasında bulunan bir alan adını da alabilirsiniz. Bunun için alan adının sahibi olan kişiyle anlaşma yapmanız ve kişinin istediği rakamı ödemeniz gerekiyor. Alan ismi alıp satan pek çok kişi bulunuyor. Aslında bu da internetten para kazanmanın bir yolu.

Domain işleminin ardından sitenizi açabilmek için hosting paketi almanız gerekiyor. Hosting servisi sağlayıcılardan paketler temin edebilirsiniz. Bir hosting paketi için 300-400 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor.

Web sitesi açmak kaç liraya çıkar?

Web sitesi maliyeti | Web sitesi için öncelikli olarak domain ve hosting için masraf yapmanız gerekecek. Şayet sitenizi kendiniz tasarlayacaksanız domain ve hosting dışında büyük masraflarınız olmayacaktır. İnternette bulunan ücretsiz web sitesi taslaklarıyla kendinize bir site hazırlayabilirsiniz. İşi bilenden destek alacağım diyorsanız; site tasarımı için de en az 750 ila 1000 lira arasında bir rakamı gözden çıkarmanız gerekiyor. Sitenin özellikleri artıkça maliyette yükselecektir.