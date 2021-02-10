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Teknoloji Domain (Alan adı) nedir? Domain nasıl satın alınır?
Teknoloji

Domain (Alan adı) nedir? Domain nasıl satın alınır?

Domain, internet sayfalarının IP denen çeşitli numaralardan oluşan adreslerle sitenin eşleştirmesi yapıldığında siteye verilen alan adına denir. İnternet sitesi kurmak isteyen kişilerin ilk yapması gerekenlerden biri domain satın almaktır. Peki, Domain ne işe yarar ve Domain nasıl satın alınır?

Yeniakit Publisher
2021-02-10 14:14:00 -
Domain (Alan adı) nedir? Domain nasıl satın alınır?

Domaini, örnekle açıklamak gerekirse ev adresimize ya da telefon numarasının yerini alan kişiye benzetebiliriz. Konuyu biraz daha açıklayacak olursak IP numarası telefon numarasına eşit domain ise telefon rehberindeki kişiye eşit. İşte “Domain ne işe yarar ve nasıl satın alınır?” sorularının cevabı…

Domain Nedir?

Domain bir web sitesinin internetteki adı ve adresidir. Bu adres olmadan bir internet kullanıcısı web sitesine sadece IP adresiyle ulaşabilir. Her web sitesinin mutlaka domaini bulunur ve o domain web sitesine özeldir, başkası tarafından kullanılamaz.

Domain ne işe yarar?

Domain, bir web sitesi açıldığı zaman bu web sitesine ismi olarak yerleştirilir. Böylece bu siteyi ziyaret etmek isteyen insanlar, internet üzerinden domain ismini yazarak siteye girebilirler. Özellikle kaliteli ve doğru bir domain ismini satın almak, internet dünyasında daha geniş bir topluma ulaşım olanağı verir.

Domain nasıl satın alınır?

İnternet dünyasında sınırsız sayıda domain hizmeti veren şirketler var ama dikkatli olmanızda fayda vardır. Sizler için domain satın alırken yapmanız gerekenleri derledik.
Güvenilir bir domain yetkilisini seçin (Hostinger gibi).
Domain sorgulama aracını açın.
Domain adınızı sorgulayarak aratın.
Kullanılabilir en iyi seçeneği seçin.
Siparişinizi tamamlayın ve domain kaydını bitirin.
Yeni domain adresinizi onaylayın.

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