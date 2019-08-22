Dom meyvesi nedir? Dom meyvesi nerede satılır? Dom meyvesi faydaları

Dom meyvesi pek çok hastalığa şifa olmakta. Özellikle de normal yollardan çocuk sahibi olamayan kadınların faydasını araştırdığı dom meyvesinin faydaları merak ediliyor Mekkeden gelen ve hamile kalmayı kolaylaştıran dom meyvesi bir başka değişle Mekke cevizi olarak da geçiyor. Dom meyvesini kaynatıp suyu içilmekte. Mekke cevizini kullananların yorumları ise şu şekilde: Meyveyi zar zor kırdık içinden beyaz mermer gibi bişey çıktı. İçini dışını kabuğunu ne varsa hepsini 1 litre suya koyup kaynattım. Sürahiye süzdüm. Her sabah aç karnına 1 çay bardağı içtim."