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Aktüel

Doluyu gören Hafize teyze duaya başladı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde akşam saatlerinde bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 20:32:11 -
Doluyu gören Hafize teyze duaya başladı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde akşam saatlerinde bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 74 yaşındaki Hafize Yaşar ise dolu esnasında dua okudu. Hayatında ilk kez böyle bir yağış gördüğünü söyleyen Hafize teyze, "Kıyamet kopuyor sandım" dedi.



Susurluk’ta akşam saatlerinde başlayan ve 10 dakika süren dolu yağışı en çok 74 yaşındaki Hafize Yaşar’ı korkuttu. Dolu yağışını görünce bahçeye çıkarak dua okuyan Hafize Yaşar gözyaşlarına da engel olamadı. Yağış sonrası konuşan Yaşar, "Yağmur çok fena etkiledi beni. Ben 75 yaşındayım ben böyle yağmur görmedim. Dedim ki ’Kıyamet kopuyor artık’ Ağlamaktan tutamadım kendimi. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Allah’ım, Cenabı Allah’ım korusun Ya Rabbim. Ne günlere kaldı, dedim. Kıyamet kopuyor artık, dedim" şeklinde konuştu.

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