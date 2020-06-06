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Aktüel

Dolunay ve çilek Ayı tutulması Hatayda Türkiyenin simgeleri ile görüntülendi

2020 yılının ikincisi olan ve “Çilek Ayı" olarak adlandırılan dolunay Hatayda Türkiye’nin simgeleri ile görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 00:35:11 -
Dolunay ve çilek Ayı tutulması Hatayda Türkiyenin simgeleri ile görüntülendi

2020 yılının ikincisi olan ve “Çilek Ayı" olarak adlandırılan dolunay Hatayda Türkiye’nin simgeleri ile görüntülendi.


Dolunay ve Ay tutulması Hatay’da görsel şölen oluşturdu. Havanın açık olması nedeni ile çok net izlenebilen Dolunay ve Ay tutulması Hatay’ın Tarihi kenti Belen’de kartpostallık görüntüler oluşturdu. Atatürk ve Türk bayrağı görsellerinin yanısıra Camii ve dev Türk Bayrağı heykeli ile görüntülenen Dolunay manzarası muhteşem manzaralar oluşturdu.

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