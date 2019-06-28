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Doluluklar Haziran’da toparlandı

TÜROB, Türkiye’nin Mayıs 2019 otel doluluklarının 2018 yılının aynı dönemine yüzde 7.

28 Haziran 2019 Cuma 10:11
Doluluklar Haziran’da toparlandı

TÜROB, Türkiye’nin Mayıs 2019 otel doluluklarının 2018 yılının aynı dönemine yüzde 7.2 gerilemeyle yüzde 55.3 olduğunu açıkladı. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, mayıs ayındaki düşüşe karşın dolulukların haziran ayında toparlandığını belirtti.


Konaklama sektöründe geçen ay başlayan yavaşlama doluluk oranlarına da yansıdı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye’nin Mayıs 2019 otel doluluklarının 2018 yılının aynı dönemine yüzde 7.2 gerilemeyle yüzde 55.3 olarak kaydedildiğini açıkladı. Mayıs 2018’de bu oran yüzde 59.6 olmuştu.


Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR’nin TÜROB için hazırladığı ‘Mayıs 2019 Ülke Performans Raporu’na göre mayıs ayında Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli68.7 euro ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.9 artış gösterdi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 2.7 düşüş yaşandı ve 38.3 euro olarak ölçüldü.


Mayıs 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 74.9 olurken, ortalama oda fiyatı ise 116.1 euro olarak tespit edildi.


Doluluk verilerini değerlendiren TÜROB Başkanı Müberra Eresin, rakamlar kesinleşmeden önce mayıs ayına yönelik yavaşlama başladığına dikkat çektiklerini hatırlatarak, “Nisan ayında iki Paskalya bayramı ve Ortadoğu kökenli turistlerin Ramazan ayı öncesinde tatil yapmak istemeleri nisan ayında yüksek oranlı yükselme sağlamıştı. Buna karşılık mayıs ayında yavaşlama başladığına dikkat çekmiştik. Mayıs ayına ilişkin kesinleşen doluluk oranları da bu beklentimizi doğruladı. Haziran ayıyla birlikte doluluklarda toparlanma başladığını gözlemliyoruz. O yüzden haziran ayı rakamlarının yeniden artıda olmasını bekliyoruz” diye konuştu. Eresin, TÜROB olarak açıkladıkları verilerin, ülkeye giren ziyaretçi sayılarını içermediğine, konaklama sayıları üzerinden rakamları ifade ettiğine işaret etti.


İstanbul’un Mayıs 2018’de yüzde 62.2 olan doluluk oranı, Mayıs 2019’da yüzde 6.5 azalarak, yüzde 58.2 olarak ölçüldü. Mayıs 2019’da İstanbul’da ortalama günlük satılan oda bedeli 82.2 euro olarak, 2018’e göre yüzde 3.2 artış gösterdi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 3.5 düşüş yaşandı ve 47.8 euro olarak ölçüldü. 2019 yılbaşından mayıs sonuna kadar geçen sürede ise doluluklar geçen yılki yüzde 69.2’den yüzde 68.9’a gerilerken; ortalama günlük satılan oda bedeli 75.7 eurodan 81.0 euroya, oda başı elde edilen gelir 52.4 eurodan 55.8 euroya yükseldi.


Antalya’da hafif artış


Antalya’da Mayıs 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0.7 artarak yüzde 58.4 oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 71.9 euro ile Mayıs 2018’e göre yüzde 7.7 artış gösterdi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 8.5 artış gerçekleşti ve 42.0 euro olarak ölçüldü.


2019 yılbaşından mayıs sonuna kadar geçen sürede ise doluluklar geçen yılki yüzde yüzde 59.2’den yüzde 60.3’e; ortalama günlük satılan oda bedeli 50.8 eurodan 52.3 euroya; oda başı elde edilen gelir 30.0 eurodan 31.5 euroya yükseldi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:11
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