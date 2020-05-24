  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Dolu yağışı meyve ağaçlarını vurdu

Şanlıurfa kırsalında etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı meyve ağaçlarına zarar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 13:27:17 -
Dolu yağışı meyve ağaçlarını vurdu

Şanlıurfa kırsalında etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı meyve ağaçlarına zarar verdi.


Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçe kırsalında öğle saatlerinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu, fıstık ve badem ağaçlarına zarar verdi. Ağaçların meyvelerini ve yapraklarını dallarından söken dolu yağışı yaklaşık bir saat etkisini sürdürdü. Yağış sonrası ağaçların altında ham meyve ve yaprakların olduğu görüldü. Meyve ağaçlarının yanı sıra ekili araziler de zarar gördü. Dolu yağışı bir çiftçi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı