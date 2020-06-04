  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Dolu ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

Sivas’ta 20 dakika etkili olan kuvvetli yağmur ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 18:04:54 -
Dolu ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

Sivas’ta 20 dakika etkili olan kuvvetli yağmur ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.



Sivas’ta kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan güneşli hava akşam saatlerinde yerini yağmur ve dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 20 dakika etkili olan yağmur ve dolu yağışı dışarıda vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar iş yerleri tenteleri altına girerek ve tarihi medreselere sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise yağışa aldırış etmeden yürümeye devam etti. Bazı esnaflar da yağan yağmuru fırsat bilerek iş yerlerinin önlerini temizledi. Yağan yağmurla kısa süreliğine de olsa yollarda oluşan su birikintileri bazı araçların arızalanmasına neden oldu. Yağmurun dinmesinin ardından suların çekilmesi ile hayat normale döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı