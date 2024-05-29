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Yaşam Dolu ile birlikte yağmıştı! Erimeyen gizemli cismin sırrı çözüldü
Yaşam

Dolu ile birlikte yağmıştı! Erimeyen gizemli cismin sırrı çözüldü

Yeniakit Publisher
2024-05-29 10:04:00 -
Dolu ile birlikte yağmıştı! Erimeyen gizemli cismin sırrı çözüldü

Muş'ta dolu ile birlikte yağan ve erimeyen cismin gizemi yapılan incelemeler sonucunda çözüldü.

Muş'ta yoğun dolu yağışı sırasında yere düşen ve erimeyen cisimler, birçok vatandaşın dikkatini çekmişti. Dolu taneleri arasında bulunan ve sıradan dolu tanelerinden farklı olan bu cisimler, toplandıktan sonra incelenmek üzere laboratuvarlara gönderilmişti. Laboratuvarda yapılan ilk analizler sonucunda, bu cisimlerin kimyasal bileşimleri ve yapıları belirlendi. Cisimlerin doğal bir meteorolojik olayla ilişkili olmadığı tespit edildi. Uzmanlar, bu durumun atmosferik şartlarla taşınan endüstriyel atıkların dolu yağışı sırasında yere inmiş olabileceğini belirtti.

MAUN Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, yapılan incelemeler sonucunda bu maddenin poliüretan olduğunu belirterek, “Muş’ta 3 gün önce dolu yağışıyla birlikte yeryüzüne ulaşan, cadde ve sokakları kapatan, niteliği, içeriği bilinmeyen beyaz madde halkta endişeye neden olmuştu. MAUN laboratuvarlarında yapılan inceleme ile malzemenin kökenin poliuretan bir malzeme olduğu anlaşıldı. Plastik ham maddesi olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Muhtemelen bölgede veya bölgenin yakınında bulunan, madde kuruyup da hava akımları ile birlikte atmosfere karıştı. Hava akımları da birlikte bulunduğu yerden kilometrelerce uzağa taşındı. Geçmişte de benzer bulunduğu yerden kilometrelerce uzağa taşınan malzemeler, hatta halk arasında ‘toprak yağdı, çamur yağdı veya gökyüzünden kurbağa yağdı’ gibi ifade edilen olaylarda benzer bir nitelik gösterir. En azından endişe edecek bir durum olmadığını ifade etmek mümkün” dedi.

Laboratuvarda yaptığı ilk çalışmaları açıklayan Doç. Dr. Adem Korkmaz ise, “Geçtiğimiz günlerde dolu yağışı ile beraber bir takım cisimlerin düşmesi üzerine yapmış olduğumuz ilk incelemelerde bunların plastik olduğu görülmektedir. Daha ileriki teknik analizlerle bunların daha detaylı araştırılmasıyla tam olarak tespit edilebilir” ifadelerini kullandı.

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