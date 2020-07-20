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Kadın - Aile

Dolmalık biber turşusu nasıl yapılır? | Dolmalık biber turşusu tarifi

Kolay dolma biber turşusu |Yaz aylarında milyonlarca kişi internette lezzetli ve pratik turşu tariflerini araştırmaya başlıyor. Tam zamanıyken dolmalık biber turşusu hazırlamak isteyenler “Dolmalık biber turşusu olur mu?” , “Tam ölçülü dolma biber turşusu” , “Dolmalık biber turşusu malzemeleri” , “Kolay turşu tarifi” konularını araştırıyor. İşte, dolmalık biber turşusu tarifi.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 00:14:00 -
Dolmalık biber turşusu nasıl yapılır? | Dolmalık biber turşusu tarifi

Yaz aylarında hazırlanan turşular, kış mevsiminde sofraları süslüyor. Siz de son derece basit bir yöntemle evinizle leziz turşular hazırlayabilirsiniz. Bunun için biraz vakit biraz da emek harcamanız yeterli.

Dolmalık biber turşusu tarifi

Malzemeler:

  • 10-12 adet kırmızı ve yeşil dolmalık biber
  • Yarım lahana
  • 1-2 adet havuç
  • 2-3 diş sarımsak
  • 1,5 litre su
  • Çay kaşığının ucu ile limon tuzu
  • 2 çorba kaşığı kırılmış kaya tuzu

Dolmalık biber turşusu nasıl yapılır?

Dolmalık biber turşusu hazırlamaya biberleri temizleyerek başlayın.

Biberlerin saplarını ve çekirdeklerini temizleyin.

İç harcı için lahana, havuç ve sarımsağı kıyıp, derin bir kasede harmanlayın.

2-3 adet dolmalık biberi kapak yapmak üzere kenara ayırın.

Diğer biberlerin içerisinde harçtan yerleştirin.

Ayırdığınız biberleri ise 4-5 parçaya kesin ve doldurduğunuz biberlerin üzerine kapak yapın.

Derin bir kapta su, limon tuzu ve 2 çorba kaşığı kırılmış kaya tuzunu tahta bir kaşıkla iyice karıştırın. 2 litrelik kavanoza dolmalık biberleri sıkıca yerleştirip, üzerine salamurayı dökün.

Salamura, kabın üzerine kadar çıkmalı.

Kabın kapağını sıkıca kapatın.

15 gün sonda turşunuz hazır hale gelecektir.

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