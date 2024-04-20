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Gündem Dolmabahçe'de kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry'i kabul etti
Gündem

Dolmabahçe'de kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry'i kabul etti

Yeniakit Publisher
2024-04-20 19:13:00 -
Dolmabahçe'de kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’i Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Görüşmede bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’i Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry görüşme için saat 17.00 sıralarında çalışma ofisine geldi. 17.30 sıralarında başlayan görüşme sona erdi.

Görüşmenin detaylarıyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri’yi İstanbul’da kabul etti.

Görüşmede Türkiye ve Mısır ikili ilişkileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeler ile küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları sürdükçe gerilimin ve çatışmaların bölgeye yayılma riskinin bulunduğunu söyledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan; bölgenin tamamının çatışma sarmalı içine düşmemesi için İsrail-İran gerginliğinin azaltılmasının önemli, bunun için İslam ülkelerinin birlikte çalışmasının ise elzem olduğunu ifade etti.

Bölgede kalıcı çözüm için sağduyulu hareketin, stratejik aklın kullanılmasının hayati önemde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki İsrail zulmünün son bulması için de öncelikle acil kalıcı ateşkesin tesisinin ve insani yardımların Gazze’ye kesintisiz ulaşımının gerekli olduğunu belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan eşlik etti.

Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan fotoğraf paylaşıldı.

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