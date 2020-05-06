Dolhan’da karantina sona erdi

Kırklareli’de 14 gün önce korona virüs nedeniyle karantinaya alınan Dolhan Köyü’nde karantina sona erdi.

Kırklareli Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, “Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen korona virüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için il Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. Maddesine istinaden toplanmış olup, mezkûr kanunun 27. Ve 72. Maddeleri kapsamında aşağıdaki kararlar alınmıştır. Merkez ilçe Dolhan Köyü Hıfzıssıhha Kurulunun 21.04.2020 tarih ve 2020/32 sayılı kararı ile 21.04.2020 tarihi saat 20:00 itibariyle karantina altına alınmıştır. 14 gün boyunca tedbirlere vatandaşların azami derecede uyması ve yeni vakaların görülmemesi nedeniyle Merkez İçe Dolhan köyüne uygulanan karantina kararının 05.05.2020 tarih ve saat 20:00 itibariyle kaldırılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.