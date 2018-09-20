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Dolgunun hükmü

Çürüyen dişleri doldurmak veya kaplatmak, dökülen dişlerin yerine yeni dişler yaptırmak insanın sağlığı ile yakından ilgili olduğu için yararlı ve mübah bir iştir. Mezheb imamlarının ittifakı vardır.

20 Eylül 2018 Perşembe 19:01
Dolgunun hükmü


“Dolgu ve kaplama dişler gusle manidir. Onun için Şafii mezhebi taklit edilmelidir.” sözünün fıkıh ile ilgisi yoktur.. Şüphe ve vesvese yersizdir.

Hanefi mezhebinin meşhur alimlerinden Kasani, Bedayiu’s-Sanayi isimli eserinde, diş dolgusuna fetva verir ve; “Kaplama dişe tabidir. Tabiiyette aslın hükmünü taşır.” demiştir. Diş altınla veya gümüşle de kaplanabilir. Sakınca yoktur.

Yara ve sargı üzerine mesh yapıldığı gibi diş kaplatma, doldurma veya çekilen dişin yerine herhangi bir maddeden yapılan yeni bir diş takmanın abdest ve gusle hiçbir manisi yoktur.

Altın da olur seramik de

Diş hekiminiz dişinizde çürük olduğunu söylediğinde, dişin daha fazla çürümesini önlemek için gerçekten de dolgu yapılması gerekir.

Dolgu yapılmazsa, dişinizdeki çürük daha da kötüleşecektir ve sonunda kemik kaybına dahi sebep olabilir.

Dişinize dolgu yapılacağı zaman ilk önce diş hekiminizle ne tip bir malzemenin kullanılması gerektiği konusunda görüşmelisiniz. Günümüzde geçmişe kıyasla çok daha fazla dolgu malzemesi seçeneği söz konusudur.

Bazı dolgu malzemesi seçenekleri şunlardır:

• Altın: Altın dolgular sağlamdır ve aşınmaz. 15 yıla varan süreyle dayanır. Pek çok kişi altın dolgunun görünüşünden hoşlanır ancak diğer dolgu tiplerinden daha pahalıdır.

• Kompozit: Diş ile aynı renkte cam ile rezin karışımı kompozitten yapılan dolgular dişlerinizin rengiyle uyumlu olacaktır ancak metal kadar dayanıklı değildir.

• Seramik: Seramik dolgular genellikle porselenden yapılır ve doğal görünümlüdür. Dayanıklıdır ancak doğal dişlere çarptığında aşındırıcı olabilir.

• Cam iyonomer: Çiğneme basıncının az olduğu dişlerde tercih edilir ve genellikle köklere ya da ön dişlere yerleştirilir. Süt dişleri için kısa süreli bir çözüm olarak çocuklarda kullanılır.

Dolgu yerleştirildiğinde, ilk beş saat boyunca dudaklarınız ve diş eti bölgeniz uyuşuk olabilir, çiğneme sırasında dikkatli olmalı ve dolgunun bulunduğu tarafla çiğnemekten kaçınmalısınız. Dolgunun yapılmasından sonraki ilk birkaç hafta hafif diş hassasiyeti normaldir. Ayrıca aşırı sıcak ya da soğuk yiyecekler gibi tetikleyicilerden kaçınmalısınız. Birkaç hafta geçmesine rağmen hassasiyet devam ediyorsa, diş hekiminize başvurun. Isırma sırasında dişinizde acı hissediyorsanız, mümkün olan en kısa sürede diş hekiminize başvurun; dolgunun yeniden şekillendirilmesi gerekebilir.

Dolgu yapılan dişlerin yanındaki dişlerde biraz acı ya da hassasiyet hissederseniz endişelenmeyin. "Söz konusu ağrı" dolgu yapılan dişteki sinirlerin diğer dişlere ağrı sinyalleri göndermesinden kaynaklanır. Bu durum normaldir ve bir ya da iki hafta içerisinde geçecektir.

Dişinize dolgu yapıldıktan sonra, dolgunuza özen göstermelisiniz. Günde iki defa florürlü diş macunuyla dişinizi fırçalayın.

Dolgunuz kırılır ya da düşerse, çaresiz tekrar hekime gideceksiniz; tamir edilmesi ya da değiştirilmesi gerekecektir.

 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 19:01
  1. dolgu
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