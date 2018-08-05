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Dolaşım bozukluğunun nedenleri nelerdir?

Dolaşım bozukluğunun birçok sebebi olabilir. Yalnız en yaygın görüleni damar sertleşmesidir. Kan damarlarında görülen sertleşme sırasında vücuda kan pompalanması zorlaşır. Eller ve ayaklar bu durum için en belirgin yerlerdir.

05 Ağustos 2018 Pazar 17:32
Dolaşım bozukluğunun nedenleri nelerdir?

Sağlıklı bir vücutta kan dolaşımı düzenli bir şekilde işlemelidir. Dolaşım sistemi sayesinde; hücrelere düzenli olarak kan ve oksijen iletilirken vücutta ki atık ve karbondioksit maddeler dışarı atılır. Kan dolaşımında oluşabilecek herhangi bir rahatsızlık birçok hastalığın oluşmasına zemin hazırlayabilir ve bu hastalıkların birçoğu hayati tehlike içerebilir.

DOLAŞIM BOZUKLUĞUNUN BELİRTİLERİ

Bacakları kullanırken ağrının olup olmadığına dikkat etmek gerekir. Kesik kesik topallama oluyorsa bu durumda bacaklara yeterli miktarda kan gitmemektedir. Hareket halinde ya da istirahat durumunda kol ve bacaklarda uyuşma ve halsizlik görülebilir. Daha ileri durumlarda yüz kaslarında bozulma görülür. Yüzde sarkma ve konuşmada bozukluk ortaya çıkar. Bu durum dikkate alınmalıdır. Çünkü böyle bir durumun oluşması beyne yeterince kan gitmediğinin göstergesidir ve felç riski oldukça fazladır. El ve ayaklarda yeterli kan dolaşımı olmadığı zaman bu organlarda şişme ya da soğukluk görülebilir. Bunun yanında nabzın düşmesi ve bacaklarda renk değişikliği vardır. Cildin mavi bir renge dönüşmesi kan hücrelerinin oksijensiz kaldığını gösterir.

DOLAŞIM BOZUKLUĞUNUN NEDENLERİ

Dolaşım bozukluğunun birçok sebebi olabilir. Yalnız en yaygın görüleni damar sertleşmesidir. Kan damarlarında görülen sertleşme sırasında vücuda kan pompalanması zorlaşır. Eller ve ayaklar bu durum için en belirgin yerlerdir. Derin ven trombozunun olması da ayrı bir sebep olarak gösterilmektedir. Sık aralıklar ile spor yapmamak da kan dolaşımının yavaşlamasına yol açar. Dar giysilerin giyilmesi özellikle kalça bölgesinde kan dolaşımını düşürür.  Ellerde ve ayaklarda dolaşım bozukluğunun oluşmasının bir başka sebebi de strestir.

DOLAŞIM BOZUKLUĞUNUN TEDAVİSİ

Dolaşım bozukluğuna sebep olan durum tespit edildikten sonra doğal tedaviler ve tıbbi tedaviler uygulanarak bu durum ortadan kaldırılabilir. Düzenli olarak spor yapmak dolaşım bozukluğunu gidermede etkili olacaktır. Beslenmeye dikkat edilmelidir. Balık yağı sayesinde kandaki kolesterol ve trigliserid miktarı düşürülerek kan dolaşımı güçlendirilmelidir.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 17:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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