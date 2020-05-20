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Ekonomi

Dolar/TL son 1 ayın en düşüğünde

Dolar kurları son bir aya göre en düşük seviyesine geriledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 10:55:00 -
Dolar/TL son 1 ayın en düşüğünde

7 Mayıs’ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 7,27’yi gördükten sonra Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamalarıyla gerileyen dolar bu hafta da Hazine’nin swap anlaşması konusundaki açıklamasıyla hız kazandı ve gün içi en düşük seviye olan 6,75’i gördü. Böylece dolar/TL kuru, 15 Nisan’dan bu yana en düşük rakamları da görmüş oldu. Daha tepki hareketiyle yeniden yukarı yönelen dolar/TL kurundaki seyre TCMB, Para Piyasaları Kurulu’nun alacağı faiz kararının da etki yapması bekleniyor.

 

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