Dolar/TL kuru gerileyince nefretini saklayamamıştı! Şirin Payzın'ın o anları 100 dolara yerleştirilince paylaşım rekorları kırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısındaki açıklamaları ile dolar/TL kurundaki sert düşüşe karşı, içindeki nefreti saklayamayan Şirin Payzın'ın yüzü düşmüş fotoğrafı, 100 dolarlık banknotun içine yerleştirildi. Hazırlanan görsel sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda verdiği yeni ekonomi modeli mesajından sonra, dolar/TL kurundaki sert düşüşü hazmedemeyen Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ın nefreti yüzüne yansımış ve tuhaf hareketler yapmıştı.
Dolardaki sert düşüşe inanamadı
Dolar/TL kurundaki sert düşüşü son dakika olarak aktaran Payzın, ilk saatlerde 18 liradan 15 liraya gerileyen dolardaki düşüşe inanamayarak, "Arkadaşlar bu bilgi yanlış olabilir mi?" diye sormuştu.
Yaşanan gelişmeden sonra yüzü değişen Payzın'ın gerginliği ses tonuna da yansımıştı.
Vatandaştan Şirin Payzın'a tepki
Kamuoyu, Payzın'ın halkın menfaatine olan döviz kurundaki gerileme karşısındaki üzüntüsüne tepki gösterdi.
100 dolara yerleştirildi
Bugün sosyal medyada, Şirin Payzın'ın yüzü düşmüş anlarının, 100 dolar içine yerleştirilmiş fotoğrafı paylaşıldı. Şirin Payzın'ın o fotoğrafı paylaşım rekorları kırdı.