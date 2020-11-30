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Ekonomi Dolar/TL, 7,84 seviyelerinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,84 seviyelerinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-30 10:55:58 -
Dolar/TL, 7,84 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,84 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta en düşük 7,6424 en yüksek 8,0416 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 7,8477'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 7,8380'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 9,3870'ten, sterlin/TL de yüzde 0,8 değer kazancıyla 10,4680'den satılıyor.

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları sonrası gerileyişini devam ettirerek, Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesi olan 91,7 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1968 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Türkiye ekonomisinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüyerek, piyasa beklentilerinin üzerinde performans gösterdiğini belirtti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun normalleşme adımlarına devam ettiğini bildiren analistler, bankaların, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 2,5'i kadar uygulanacağını ifade etti.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ve ekonomi yönetiminin attığı adımların etkisiyle son 3 haftada Türk lirası varlıklara yoğun talep olduğuna dikkati çekti.

Bugün yurt dışında Almanya'da enflasyon, ABD'de Chicago PMI ve bekleyen konut satışları verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışı ile jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında bulunduğunu söyledi.

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