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Ekonomi Dolar/TL, 7,79 seviyelerinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,79 seviyelerinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-23 10:34:21 -
Dolar/TL, 7,79 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,79 seviyesinde işlem görüyor.

Son iki haftalık dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ile Türk lirası dolar karşısında yüzde 12'nin üzerinde değer kazandı. Geçen hafta en yüksek 7,7989 en düşük 7,5160 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 7,6394'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 7,7940'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,1 artışla 9,2550'den, sterlin/TL de yüzde 2,5 değer kazancıyla 10,3770'ten satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 92,3 seviyelerinde, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1876 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin pozitif gelişmelerin küresel piyasalarda iyimserliği artırdığını ifade eden analistler, vaka sayılarındaki artışın devam etmesi ve ülke bazlı alınan tedbirlerin iyimserliği törpülediğini kaydetti.

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