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Ekonomi Dolar/TL, 7,52 seviyesinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,52 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-17 10:39:23 -
Dolar/TL, 7,52 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,5220'den işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,4778, en yüksek 7,5193 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,5065'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,5220'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 8,8620'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 9,7460'tan satılıyor.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed), Açık Piyasa Komitesi toplantısında faizler beklentiler doğrultusunda yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutuldu. Ekonomiye ilişkin tahminlerin de yer aldığı karar metninde, 2023'e kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmesinin beklenmemesi dikkati çekti. Fed'in karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası sınırlı yükselerek 93,3 seviyesine dolar endeksi, bugün yüzde 0,1 artışla 93,6 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi, 2 işlem günü süren düşüşün bugüne taşıyarak şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 1,1780'den işlem görüyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri verilerinin, yurt dışında Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının takip edileceğini belirten analistler, BoE'nin faiz oranında ve tahvil alım programında değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade etti.

Analistler, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

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