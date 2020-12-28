Dolar/TL, 7,52 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 7,52 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta en yüksek 7,7363 ve en düşük 7,5330 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,5 değer kaybıyla cuma gününü 7,5897'den tamamladı.



Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,9 altında 7,5240'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 9,2030'dan, sterlin/TL de yüzde 0,7 değer kaybıyla 10,2110'dan satılıyor.

Analistler, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamalarının Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de Dallas Fed imalat endeksi verisinin takip edileceğini belirten analistler, Noel tatili sebebiyle ABD ve Avrupa'da piyasaların kapalı olduğunu kaydetti.