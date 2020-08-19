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Ekonomi Dolar/TL, 7,35 seviyesinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,35 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-19 10:44:35 -
Dolar/TL, 7,35 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,3540'tan işlem görüyor.

Dün en düşük 7,3564, en yüksek 7,4006 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kaybıyla 7,3740'tan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 7,3540'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 8,7750'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 9,7377'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 92,4 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi üst üste 6 işlem günü süren yükselişini bugüne de taşıyarak 1,1930 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündemi ile ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin taraflardan gelebilecek açıklamaların gündemdeki yerini koruduğunu ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

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