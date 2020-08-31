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Ekonomi Dolar/TL, 7,34 seviyesinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,34 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-31 09:41:11 -
Dolar/TL, 7,34 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,3390'dan işlem görüyor.

Geçen hafta en düşük 7,2810, en yüksek 7,4174 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 7,3337'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 7,3390'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 azalışla 8,7360'tan, sterlin/TL yatay bir seyirle 9,7810'dan satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 92,4 seviyelerinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi cuma gününü analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,19'un üzerinde kapatırken, şu dakikalarda sınırlı düşüşle 1,1910 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde 2. çeyrek GSYH, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'de Dallas Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, GSYH'nin 2. çeyrekte yüzde 11 daralmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2020 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde eksi 1,8 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyümüştü.

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