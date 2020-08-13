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Ekonomi

Dolar/TL, 7,33 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-13 10:37:27 -
Dolar/TL, 7,33 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 7,3270'ten işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 değer kazancıyla 7,3317'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 7,3270'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 8,6690'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 9,5760'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 93,2 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,1820 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilim, ABD'de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasalarda dalgalanmaya neden olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 aşısına yönelik haber akışının da varlık fiyatları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.


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